Ostromra készül Ukrajna fővárosa, 20 mérföldre vannak az oroszok

Hajnali háromkor megtámadhatják Kijevet – jelentették korábban a médiaforrások. Végül péntek kora reggel, helyi idő szerint 5 óra körül robbanásokról számoltak be Kijevből. Egy ukrán tisztviselő szerint cirkáló- vagy ballisztikus rakéták csapódtak be az ország fővárosába, az ukrán erők pedig lelőttek egy ellenséges repülőgépet Kijev felett az ország belügyminiszterének tanácsadója szerint.

Moments ago - Rumors say a Russian aircraft was shot down above Kyiv or a Russian missile has been intercepted #Ukraine