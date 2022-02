Óvodát ért rakétatámadás Kelet-Ukrajnában

Orosz rakéták találták el az óvodát. Sérültekről, köztük gyerekekről érkezett jelentés.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Twitter-oldalán azt írta:

A mai orosz támadások egy óvoda és egy árvaház ellen háborús bűn és a Római Statútum megsértése. A főügyésszel közösen gyűjtjük össze az ezzel és más esetekkel kapcsolatos tényeket, amelyeket azonnal elküldünk Hágába. A felelősségre vonás elkerülhetetlen.

Today’s Russian attacks on a kindergarten and an orphanage are war crimes and violations of the Rome Statute. Together with the General Prosecutor’s Office we are collecting this and other facts, which we will immediately send to the Hague. Responsibility is inevitable.