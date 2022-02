Súlyos harcok Ukrajnában: több száz méteren állnak a kilőtt katonai járművek

Súlyos harcok vannak kibontakozóban a Krímtől durván 100 kilométerre található Herszonnál. Úgy tűnik, az oroszok és az ukránok még azelőtt „lemeccselik” a város irányítását, mielőtt elérik a támadók a lakott településeket. Több száz méteres útszakaszokon állnak a kilőtt katonai konvojok.

Ukrajna déli részén nagyon komoly offenzíva zajlik, folyamatosan haladnak Herszon és Melitopol felé az orosz harcjárművek.

Herszon irányában kifejezetten durva harcok kezdenek kibontakozni. A szárazföldön haladó katonai konvojokat folyamatosan támadják mind az orosz, mind az ukrán repülőgépek, elképesztő veszteségeket okozva.

Ezt a vélhetően Herszonba erősítést szállító ukrán katonai konvojt a várostól 15 kilométerre kamerázták le. A konvoj néhány járművét légitámadás érhette, láthatólag civil járműveket is elkapott a csapás. Az ép járműveket látszólag elhagyták a kezelőik.

Russians destroyed large column of the Ukrainian army 15km north of Kherson pic.twitter.com/tgNg2bVgAr — ZOKA (@200_zoka) February 25, 2022

Ezeket a járműveket látszólag még találat sem érte, csak egyszerűen otthagyták őket az út közepén a kezelőik.

The road Olesky - Kherson - Part 4. Most equipment seems to be Ukrainian and just abandoned. #Ukraine — ZOKA (@200_zoka) February 25, 2022

Ez a felvétel szintén Herszonnál készült, egy szinte teljesen megsemmisített orosz tüzérségi menetoszlop látható rajta. Úgy tűnik, D-20-as lövegeket vontattak műveleti területre.

Russian military convoy near Kherson destroyed by Ukrainian forces #Kherson — ZOKA (@200_zoka) February 25, 2022

Ez az orosz páncélos-menetoszlop viszont ép, vélhetően a város inváziójára készülnek.

Russian Forces somewhere in Region, no exact location. Anybody up to geolocate it? #Kherson — ZOKA (@200_zoka) February 25, 2022

A címlapkép illusztráció, még a donyeci konfliktus korábbi szakaszában készült. Fotó: Brendan Hoffman/Getty Images