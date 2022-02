Úgy tűnik, az oroszok elkövettek egy súlyos stratégiai hibát

Számos orosz vagy oroszbarát felhasználó dühöng azon különféle közösségi oldalakon, hogy az Ukrajna elleni orosz támadás egyik legnagyobb hibája, hogy nincsenek felkészítve megfelelően az inváziós erők az elfoglalt területek megtartására. Sokan azt kifogásolják, hogy az orosz vezérkar eleve túl naivan állt hozzá a „testvérnép” ukránokhoz, akik látványosan nem tekintik felszabadítóknak az orosz haderőt.

Pár órája írtunk arról, hogy nagyon úgy tűnik, az orosz haderő alábecsülte az ukrán ellenállást:

Most több orosz vagy oroszpárti felhasználó is különféle közösségi oldalakon azon dühöng, hogy nem pusztán arról van szó, hogy az orosz haderő vezetői alábecsülték az ukránok ellenállását, de egyenesen azt várták a döntéshozók, hogy Ukrajna nagy része egyfajta felszabadítóként üdvözli majd a bevonuló orosz haderőt, amely megszabadítja őket a „Kijevet uraló náciktól.”

Úgy néz ki, Vlagyimir Putyin elnök is többé-kevésbé ezen a véleményen van vagy volt:

Ennek az oka a Twitteren ragelő oroszok szerint jelentős részben az, hogy sok orosz főtiszt még a szovjet időkben „nevelkedett,” amikor Ukrajna és Oroszország egy ország volt, így barátként, testvérnépként gondolnak az ukránokra és arra számítottak, hogy viszonozzák ezt a hozzáállást.

Ez megmagyarázza azt, amit mi is furcsálltunk korábban, vagyis hogy egyes orosz alakulatok látszólag teljesen átgondolatlanul masíroztak be néhány vidéki városba különállóan mozgó, könnyű fegyverzetű járművekkel, mintha nem is számítottak volna fegyveres ellenállásra.

Vannak olyan felhasználók is, akik szerint az orosz katonák egyáltalán nem is rendezkednek be esetlegesen szükséges védekező hadműveletekre. Nem hoznak létre előretolt műveleti központokat, nem állítanak ellenőrzőpontokat, nem őrjáratoznak. Egyszerűen csak áthaladnak a megszerzett településeken anélkül, hogy azt megfelelően átvizsgálnák, biztosítanák, amivel azt érik el, hogy a környéken tartózkodó ukrán katonák, fegyveres civilek könnyedén visszaveszik a térséget, ráadásul hátba is támadhatják a tovább haladó megszállókat és az őket követő logisztikai konvojokat.

Ha ez tényleg így van, ez a hozzáállás hosszabb távon biztosan nagy gondot fog még okozni. Ukrajna kormánya éppen a civileket fegyverzi fel gépkarabélyokkal, molotov-koktélokkal, ha Oroszország egyáltalán nem készült a megszállt települések biztosítására, súlyos veszteségeket szenvedhetnek az irreguláris erők által okozott támadások miatt.

Ezeket a véleményeket nem katonai vagy hivatalos kormányforrások osztották meg, viszont logikus magyarázatnak tűnnek bizonyos hadműveleti anomáliákra.

A címlapkép illusztráció, egy hadgyakorlaton készült. Fotó: Yuri Smityuk\TASS via Getty Images