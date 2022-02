Vlagyimir Putyin valami egészen szürreális beszédet tartott az ukrán háborúról

Az orosz elnök rövid beszédében továbbra is „különleges hadműveletnek” nevezi Ukrajna invázióját, majd azt mondja, hogy valójában nem is az ukrán haderővel harcolnak, hanem „illegális nacionalista csoportokkal.” Hozzáteszi: valójában a nacionalisták felelősek a vérfürdőért, ami most Ukrajnában folyik.

Putyin azt is elmondja, hogy az ukrán haderőbe beépített nacionalisták emberi pajzsnak használják az ukrán katonákat.

Az orosz elnök úgy látja, hogy igazából nacionalisták és neonácik szándékosan telepítenek nehézfegyvereket forgalmas városokba, mert azt remélik, hogy rájuk lőnek az orosz katonák és civileket ölnek meg.

Putyin elnök azt mondja: igazából az emberi pajzs hadművelet amerikai tanácsadók ötlete volt, akik a ukránokat segítik.

Ezután megkérte az ukrán katonákat, hogy ne engedjék a nacionalistáknak, hogy a szeretteiket emberi pajzsnak használják.

Hozzátette: sokkal egyszerűbb lenne az ukrán katonákkal tárgyalni, mint azokkal a

nácikkal, akik elfoglalták Kijevet.

Végül arról beszélt az orosz elnök, hogy az orosz katonák nagyon profik, hatékonyan megvédik az orosz anyaföldet.

