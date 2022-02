Von der Leyen bejelentette az új uniós szankciókat Oroszország ellen

A szankciók olyan területeket érintenek majd, mint a pénzügyi szektor, az energia, a közlekedés és az orosz elit számára kiadott vízumok - közölte az asszony a péntek hajnalban véget ért brüsszeli tanácskozás után.

Von der Leyen elmondta, hogy az elfogadott intézkedések lehetetlenné teszik Oroszország számára, hogy olajfinomítóinak korszerűsítéséhez szükséges technológiát vagy repülőgépek pótalkatrészeit vásárolja meg.

A ma este elfogadott masszív és célzott szankciócsomag megmutatja, hogy az EU mennyire egységes. Először is, ez a csomag pénzügyi szankciókat tartalmaz, amelyek az orosz bankpiac 70%-át és kulcsfontosságú állami tulajdonú vállalatokat célozzák, többek között a védelmi ágazatban.

- írta a Twitteren.

The package of massive and targeted sanctions approved tonight shows how united the EU is. First, this package includes financial sanctions, targeting 70% of the Russian banking market and key state owned companies, including in defence. https://t.co/iKVGfnafKp