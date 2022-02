Csecsen vezető: teljesítjük Putyin parancsait

Kadirov közölte, hogy a csecsen erőknek eddig nem volt veszteségeik. Hozzátette, hogy az oroszok könnyen bevehetnék az ukrajnai nagyvárosokat, köztük Kijevet, de az a feladatuk, hogy kíméljék az emberéleteket.

Putyin elnök helyes döntést hozott, és minden körülmények között teljesítjük a parancsait

- mondta Kadirov.

Kadirov korábban Szíriában és Georgiában vonultatta fel a fegyvereseit Oroszország oldalán. Az állami tulajdonban lévő RT orosz televízió rövid - állítása szerint pénteken rögzített - videófelvételt tett közzé, amelyen a csecsen főváros, Groznij főterén a kaukázusi tagköztársaság minden részéből érkezett csecsen fegyveresek ezreit lehet látni, amint készségüket nyilvánítják, hogy Ukrajnában harcoljanak.

Egyelőre nem tudni, hogy az RT szerint mintegy 12 ezer harcost felvonultatták-e már Ukrajnában. Az RT pénteken azt jelentette: Putyin parancsára várnak, hogy bevonuljanak.

A Kommerszant című orosz lap internetes oldala szerint Kadirov pénteken kijelentette, hogy a csecsen harcosok az ukrajnai harcok legforróbb pontjain lesznek jelen.

A lap szerint Kadirov azt tanácsolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy használja ki az időt, amíg nem lesz belőle exelnök, hívja fel Putyint és kérjen tőle bocsánatot.

Kadyrov in a sinister scene that looks cast from the Dune extended universe yells at his troops deploying to Ukraine that Zelensky should now call Putin and apologise; https://t.co/T0hshhFB97