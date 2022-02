Drámai üzenetet küldött Oroszországnak Boris Johnson

Ennek a tragédiának véget lehet és véget is kell vetni

- üzente a brit kormányfő Ukrajnának és Oroszországnak.

A miniszterelnök a videóban így fogalmazott:

Több mint egy generáció óta nem voltunk ilyen vérontás tanúi Európában. Azt reméltük, hogy soha többé nem kell ilyen látványt látnunk. Az Egyesült Királyság népe ukrán testvéreink mellett áll a hazájukat ért indokolatlan támadással szemben.

Hozzátette, hogy "szoros kapcsolatot" tart fenn Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Ez tragédia Ukrajna számára, és ugyanígy tragédia Oroszország számára is. Ukrajnához hasonlóan Oroszország is nagyszerű ország, gazdag történelemmel és büszke néppel

- mondta Johnson.

Putyin tettei azonban Oroszország teljes elszigetelődéséhez vezetnek, a nemzetközi közösség többi része elkerüli, hatalmas gazdasági szankciókkal sújtják, és egy szükségtelen és véres háborúval néz szembe, amely már most számtalan emberéletet követel, az ártatlan ukránoktól kezdve az orosz katonákig, akik soha többé nem látják a családjukat

- tette hozzá Boris Johnson.

To the people of Ukraine: Slava Ukraini. To the people of Russia: I do not believe this war is in your name. This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67