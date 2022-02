Elfogyott az üzemanyaguk, orosz páncélosok vesztegelnek az ukrajnai utakon

Tegnap írtunk arról, hogy számos orosz vagy oroszbarát felhasználó dühöng azon különféle közösségi oldalakon, hogy az Ukrajna elleni orosz támadás egyik legnagyobb hibája, hogy nincsenek felkészítve megfelelően az inváziós erők az elfoglalt területek megtartására. Sokan azt kifogásolják, hogy az orosz vezérkar eleve túl naivan állt hozzá a „testvérnép” ukránokhoz, akik látványosan nem tekintik felszabadítóknak az orosz haderőt.

Úgy látszik, az ellátásra való felkészülés sem volt tökéletes, egy a közösségi médiában terjedő felvételen üzemanyag hiányában utakon veszteglő orosz páncélosok és katonák láthatók, egy másik pedig egy elhagyott orosz páncélost mutat.

A felvételen állítólag a következő beszélgetés hallható:

Orosz katonák: Kifogytunk az üzemanyagból.

Ukrán civil: Vissza tudunk vinni titeket Oroszországba.

Orosz katonák: (nevetnek)

Ukrán civil: Hova mentek?

Orosz katonák: Nem tudjuk.

Ukrán civil: Kijevbe mentek. Egyelőre minden a mi oldalunkon áll. Az embereitek könnyen feladják…

Multiple videos on social media of Russian military out of fuel, food and stuck on highways pic.twitter.com/UTKLmTJf38