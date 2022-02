Orosz-ukrán háború: hogy áll a frontvonal szombat este?

Egyre durvább harcok dúlnak Ukrajnában. A helyiek ellenállása kőkemény, most már nagyon úgy tűnik, nem zárul az invázió gyors orosz győzelemmel. Heves harcok dúlnak a városok körül: Kijev, Harkov, Herszon, Csernihiv, Szumi támadás alatt.

Folyamatosan nyomulnak előre az oroszok az ukrán fővárosban, Kijevben, de még mindig nagyon távol vannak a belvárostól. Az inváziós sereg támadása állítólag lassan halad, az oroszok szerint azért, mert igyekeznek kímélni a civileket, az ukránok szerint pedig azért, mert olyannyira heves az ellenállás, hogy az oroszok nem tudnak érdemi sikereket elérni. Valószínűleg a városban az éjszaka folyamán újabb heves harcok várhatók, magas arányú civil részvétellel, ahogy az ukrán kormány több ezer helyi lakost fegyverzett fel.

Ezek a civilek semmilyen katonai kiképzést, de még csak egyenruhát sem kaptak, csupán egy sárga karszalagot és egy gépkarabélyt.

Ukrainian women who have just joined the territorial defense to protect Kyiv.

Közben az orosz szpecnaz is üzent a helyi lakosoknak: arra kérnek mindenkit, hogy ne harcoljanak a politikusaikért és megkegyelmeznek nekik.

Video out of Kiev and believed to be Russian Special Forces

Úgy tűnik, az orosz fél még mindig reméli, hogy meg tudják hódítani az ukrán fővárost jelentősebb vérfürdő nélkül, de félő, hogy rengeteg ember fog meghalni a következő napokban, ahogy a támadók a városközpont felé haladnak.

Harkovnál ma kifejezetten heves harcok dúltak, dúlnak. Az oroszok látszólag komoly veszteségeket szenvednek.

Russian convoy annihilated on the outskirts of Kharkiv

A térséget támadó inváziós erők tagjai látszólag kezdenek egyre inkább demoralizálódni. Rengeteg olyan felvétel érkezik Harkov térségéből, melyen érintetlen állapotú orosz harcjárművek láthatók, melyeket kezelőik egyszerűen elhagytak.

Abandoned Russian Tornado-G MLRS, MT-LB and trucks. Possibly Kharkiv sector.

Csernihivnél és Szuminál szintén komolyak az orosz veszteségek, mind személyi állomány, mind harcjárművek terén. Itt az ukránok állítólag a szolgálatukba is állítottak néhány elhagyott orosz katonai járművet.

An attempt to break through the invaders in ended in failure for them. #Chernihiv

Úgy tűnik, az orosz offenzíva Ukrajna déli részén halad a legjobban. Herszont még nem vették be, viszont Melitopolt elfoglalták és Mariupolt is heves támadás alatt tartják.

A Mariupol körüli offenzíváról elég vegyes hírek érkeznek. Az oroszok szerint az ukrán védők menekülnek, mielőtt körülzárják őket, az ukránok szerint pedig folyamatosan verik vissza a tengerészgyalogosok által indított támadásokat.

Közben úgy tűnik, sikerült egy háborús bűncselekményt is rögzíteni Mariupol térségében. Fegyveresek egyszerűen kirángatnak néhány civilt egy autóból és agyonlövik őket, majd rálőnek arra a civil járműre is, akik rögzítették az incidenst. Ukrán oldalak szerint az elkövetők orosz / csecsen katonák, az oroszok szerint viszont ukránok, akik a Mariupolból menekülőket vadásszák.

Horrific video reportedly from the Mariupol front. What looks like civilians are pulled from their car by soldiers that appear dressed in Ukrainian camouflage.One civilian is shot when they fight back. The car of the driver filming is then fired upon when they attempt to flee.

Összességében most, szombat este így áll a frontvonal:

