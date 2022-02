Példátlan információs háború zajlik Ukrajna körül – Elképesztő mennyiségű hazugság ömlik a világra

Az orosz-ukrán háború alighanem a világtörténelem legszélesebb körben dokumentált katonai konfliktusa: percenként kerülnek fel az internetre okostelefonnal felvett videók, képek az összecsapásokról. Ezzel együtt elképesztő mennyiségű dezinformáció és álhír is felkerül a netre; mind az orosz, mind az ukrán fél hihetetlen mennyiségben hazudik, ferdít vagy magyaráz félre dolgokat a konfliktussal kapcsolatosan. Emiatt sajnos valószínűleg még sokáig nem fogunk pontos képet kapni az orosz-ukrán háború pontos eseményeiről.

Mióta világ a világ, igaz, hogy élet-halál kérdése a csatatereken, hogy milyen információkkal rendelkeznek a hadvezérek az ellenséges csapatmozdulatokról, harci körülményekről, mennyire tudják motiválni saját katonáikat – akár hazugságok árán is. Nem véletlen híres az a Hiram Johnson amerikai szenátornak tulajdonított idézet, hogy

az igazság a háború első áldozata.

Nincs ez másképp az orosz-ukrán háború kapcsán sem, talán annyi különbözik a történelem többi háborújához képest a mostani konfliktusnál, hogy a magas okostelefon-lefedettségnek köszönhetően példátlan mennyiségű felvétel kerül fel az internetre a harci cselekményekről.

Többek közt ezeket a felvételeket előszeretettel használják mindkét oldal szimpatizánsai, politikai vezetői, hogy saját narratívájukat építsék.

Nézzünk erre pár példát.

Ez a felvétel a leírás szerint ma éjjel készült, Kijevben. A magyarázat szerint az ukrán fővárost védő civilek egy molotov koktélt dobnak az orosz gépesített gyalogság BTR-páncélosára. A videó a magyar médiában is körbe ment.

Ukrainians wrecking Russian Motorized Infantry with cocktails at improvised roadblocks on the outskirts of , . #Molotov — Soleyman (@soleyman_1) February 26, 2022

A valóság az, hogy ez a videó a 2013/14-es Euromajdan idején készült, valójában a majdanisták dobnak egy ukrán hatósági járműre molotov koktélt.

Ez a kép tényleg ma reggel készült, egy kijevi lakóházat talált el rakéta. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szerint orosz rakétatüzérség lőtte meg az épületet.

Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ! pic.twitter.com/UdKnSVCVkT — Soleyman (@soleyman_1) February 26, 2022

Egyes katonai szakértők és természetesen az orosz-szimpatizánsok is igencsak vitatják a kijelentés hitelességét. Sokan úgy látják, hogy valójában egy ukrán Buk vagy Sz-300-as légvédelmi rendszer rakétája csapódott be véletlenül az épületbe, amely célt tévesztett.

Valószínűleg sosem fogjuk megtudni, hogy mi az igazság, mindkét oldal a saját narratíváját építi:

az ukránok szerint az oroszok agresszorok, akik szándékosan civilekre lőnek, míg az oroszok szerint az ukránok annyira inkompetensek, hogy harci repülőgépek helyett lakóházakat talál el a légvédelmük.

Hasonló szituáció: volt egy felvétel péntek hajnalban arról is, hogy a kijevi légvédelem eltalált valamilyen repülőgépet a város felett. Ukránbarát források szerint egy orosz vadászgépet lőttek le. Oroszbarát források szerint az ukrán légvédelem a saját MiG-29-esét találta el.

More images of the interception over Kyiv pic.twitter.com/n8Pka2ioMx — Soleyman (@soleyman_1) February 25, 2022

Az alábbi felvétel szintén széles körben keringett péntek reggel: a leírás szerint egy orosz Szu-35-öst lő le egy ukrán MiG-29-es. Az csak a baj a videóval, hogy teljesen hamis, egy videójátékból vették ki.

Dogfight with short-range AA missiles over Ukraine.Allegedly a Ukrainian MiG-29 turning a Russian Su-35 into a *good* Russian Su-35. ♥ pic.twitter.com/hR6oK6ifod — Rama (@photos_floues) February 25, 2022

Az ukrán MiG-29-esekkel kapcsolatosan egyébként elég széles körben kering még mindig egy legenda a „Kijev szelleme” névre keresztelt ukrán vadászpilóta-ászról péntek reggel.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 25. Állítólag egyetlen egy MiG-29-es lövöldözi le az orosz repülőket Kijev körül

Ezzel a sztorival kapcsolatosan kezdettől fogva erősen szkeptikusak voltunk, ettől függetlenül a valószínűleg nem létező vadászpilóta sikerei igencsak motiválóan hatottak az ukrán harcosokra.

Kijev szelleme egyébként olyannyira hihető történet volt, hogy még Adam Kinzinger amerikai szenátor is benézte. Ráadásul a képen, ami állítólag róla készült, Sam Hyde amerikai humorista arca szerepel, akiről gyakran csinálnak hasonló vicces „prankeket.”

Amit viszont lehet, hogy mi is benéztünk, az az alábbi videó. Az ukrán média és az ukrán-szimpatizáns oldalak váltig állították tegnap, hogy egy orosz páncélos szándékosan hajtott neki egy ukrán civil járműnek, majd visszatolatott és tovább hajtott. Ha ez tényleg így történt, súlyos háborús bűnt követett el a kezelő.

Több eltérő szögből készült videón is úgy látszik, hogy a páncélos vezetője konkrétan kitér, hogy eltapossa a civil járművet, ami miatt erősen úgy tűnik, hogy háborús bűncselekmény történt.

FELKAVARÓ VIDEÓ!

An armed 's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv. #Russia — Gashapon (@Gashaponimports) February 25, 2022

Mára viszont kikerült egy harmadik, közelebbi videó is a netre, melyen az látszik, hogy a páncélos valószínűleg kicsúszik egy kanyarban és úgy tapossa el a civil járművet. Az is látszik rajta, hogy egy 9K35 Sztrela-10 légvédelmi jármű az „elkövető”, melyen nincs semmilyen jelzés (pl. Z vagy V), ami orosz járműveken látható.

FELKAVARÓ VIDEÓ!

Correct me if im wrong but this looks more like an unexperienced driver in an 9K35 Strela-10 loosing control in an unfortunate moment, than a on a killing spree. Gladly the driver of the car survived this crash. #Ukrainian — Gashapon (@Gashaponimports) February 25, 2022

Ha tényleg ukrán jármű volt, amely egy ukrán civil autón ment át, érthetetlen viszont, hogy miért nem állt meg segíteni a bajba jutott polgári lakoson a kezelőszemélyzet. Az egyetlen logikus magyarázat, hogy fejvesztve menekültek az oroszok elől: a videó állítólag abban az Obolon-negyedben készült, melyet először értek el az oroszok tegnap Kijevben, a Sztrela-10-es pedig semmilyen fegyverrel nem rendelkezik, amivel szárazföldi célokra lőhetne.

Ha háborús bűn történt, ha nem, a lényeg, hogy szerencsére az autót vezető idős bácsi túlélte a páncélossal való találkozást és ki is tudták menteni az autóból a helyiek.

Érdemes arról is szót ejteni, hogy rengeteg felvétel van arról, hogy ukrán katonák ukrán egyenruhás embereket, esetleg a „területvédelmi erőkhöz” tartózó milíciákat, netán civileket vegzálnak. Ritkább esetben arról is van felvétel, hogy tüzet nyitnak rájuk. Ezt kegyeleti okokból nem közüljük.

Group of saboteurs arrested in Ukrainian #Kharkiv — Gashapon (@Gashaponimports) February 26, 2022

Ukrajna ezeket az embereket azzal vádolja, hogy orosz-szimpatizáns szabotőrök, netán beépült szpecnazosok, egyenruhát váltott katonák. Egyes orosz-szimpatizáns oldalakon viszont arról olvasni, hogy Ukrajna egyrészt baráti tűz-incidenseket próbál ilyen módon megmagyarázni, másrészt pedig valójában ravasz orosz álhíreket követve teljesen ártatlan embereket vesznek őrizetbe.

Tény, hogy Oroszország tapasztalt a káosz generálásában ilyen dezinformációs műveletekkel, de nem tudni, hogy ebben az esetben ez igaz-e.

Ukrán-szimpatizáns oldalak szerint itt például orosz szabotőröket, szpecnazosokat fogtak el az ukrán rendőrök. Orosz-szimpatizáns oldalak szerint viszont az ukránok saját katonáikat fegyverezték le véletlenül, ráadásul különleges műveletiseket. A fegyvereik egyébként tényleg ukrán különleges műveleti egységek által használt fegyverek, de nincs rajtuk azonosító.

Rifles under them, Ukrainian Fort-221 assault rifle beside them. I think those are Ukrainians. https://t.co/fA3sekKkYN — Gashapon (@Gashaponimports) February 26, 2022

Hab a tortán, hogy amúgy az Ukrajna elleni invázióról Vlagyimir Putyin orosz elnök is a valóságtól teljesen elrugaszkodott narratívát próbál kialakítani, melyben csupán különleges egységekkel végrehajtott békefenntartó jellegű, limitált intervenciót végez náci csoportosulások ellen. Nem kell sokat kutakodnunk az Ukrajnából érkező hírek közt, hogy rájöjjünk, mennyire szürreális az alábbi beszéd.

Right-wing Banderites and neo-Nazis in Ukraine are putting up heavy weapons, including multiple launch rocket systems, right in the central districts of major cities, including Kiev and Kharkiv, says Vladimir Putin. pic.twitter.com/oi1RDS1uwb — Gashapon (@Gashaponimports) February 25, 2022

Végül érdemes arról is szót ejteni, hogy bármennyire is ért valaki mondjuk a katonai eszközökhöz, haditechnikához, hadviselési metódusokhoz, stratégiákhoz, az orosz-ukrán háború kapcsán kifejezetten könnyű bizonyos dezinformációs próbálkozásoknak bedőlni, mivel:

az orosz és az ukrán haditechnika közt rendkívül nagy az átfedés, mivel mindkét haderő jelentős részben szovjet maradványtechnikát használ,

az orosz és az ukrán nyelv rendkívül hasonló, ráadásul az ukrán haderőben is számos oroszajkú katona harcol,

a háborúról szivárgó felvételek sok esetben nagyon rossz minőségűek és / vagy olyan szögből készültek, melyből lehetetlen normálisan megállapítani, hogy mi történik,

mindkét oldal manipulál, hogy saját magának szimpátiát építsen.

Valószínűleg évekkel a háború után fogjuk csak megtudni az igazságot egyes műveletekről, összecsapásokról, veszteségekről, bűnökről és hősies tettektől.