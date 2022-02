Ukrajna közzétette az orosz veszteségek számait - Ez már egy kicsit soknak tűnik

Közzétette szombat reggelre az ukrán haderő az orosz inváziós sereg állítólagos veszteségeit. A konfliktus elején úgy tűnt, nagyjából reális számokat közölnek, de a mostani veszteségszám már extrém magasnak tűnik.

Az ukrán fegyveres erők szombat reggel azt jelentették, hogy a csütörtök hajnali orosz támadás kezdete óta

lelőttek 14 repülőgépet,

8 helikoptert,

megsemmisítettek 102 tankot,

536 egyéb páncélozott járművet,

15 tüzérségi eszközt,

1 BUK-1-es légvédelmi rendszert,

megöltek 3500 orosz katonát,

és 200 embert foglyul ejtettek.

Bár kétség kívül úgy tűnik, a vártnál magasabbak az orosz veszteségek, a konfliktusról szivárgó felvételek, közösségi médiaposztok, hírcsatornákon megjelenő beszámolók alapján ezek a számok nem tűnnek reálisnak.

Az nagyon valószínű, hogy az orosz veszteségek már 1000 fő körül járnak, még akár a légi és tüzérségi eszközökben történt veszteségek is reálisak lehetnek. A szárazföldi járműveknél viszont a metodika látványosan nem stimmel: valószínűleg „tanknak” számít fel az ukrán haderő minden páncélos járművet, „egyéb páncélosnak” pedig könnyű katonai járműveket is, mint például a teherautók. Így is ezek az értékek nem tűnnek reálisnak.

Az első csecsen háború során az oroszok körülbelül 5000 embert vesztettek, a második során 7000-et. A teljes szovjet-afgán háború alatt 9500 orosz katona halt meg harci cselekmények során. Az ukrán haderő nyilván jobban felszerelt a csecseneknél vagy a mudzsahedineknél, de két nap alatt 3500 elesett katona akkor is irreálisan sok.

Címlapkép: Sergei Malgavko\TASS via Getty Images