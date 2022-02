Betörtek az oroszok Harkovba: jönnek a videók a harcokról

Az éjszaka folyamán betörtek az orosz inváziós csapatok Harkovba, a második legnagyobb ukrajnai városba. Az utcákon heves harcok zajlanak, folyamatosan jönnek a videók.

Ez volt az egyik első felvétel, amely az orosz behatolásról készült, ekkor még egyes vélemények azt sejtették, hogy egy eltéved logisztikai konvoj csupán „véletlenül” téved be valahogy a városba.

Reportedly Russian Military Columns are beginning to roll into Kharkiv this morning after Extremely Heavy Shelling overnight, so far No Fighting is being reported. pic.twitter.com/ju78jiivUl — OSINTdefender (@sentdefender) February 27, 2022

Azóta világossá vált, hogy átfogó gépesített gyalogsági támadás zajlik a város ellen, ezt Harkov megye kormányzója is elismerte.

Ezen a felvételen az oroszok Tigr-M páncélozott járművek fedezékében nyomulnak előre:

Russian soldiers walking into Kharkiv behind Tigr-M vehicles. https://t.co/HTsHotWKML — OSINTdefender (@sentdefender) February 27, 2022

Az alábbi fotón egy Kamaz Tájfun fedezékében „dolgozik” egy orosz katona, valószínűleg egy szpecnazos mesterlövészről / támogató lövészről van szó, aki egy SzVD-t tart a kezében.

Looks like Spetsnaz servicemen with a Typhoon-K MRAP in Kharkiv. https://t.co/hcQj7NptRx — OSINTdefender (@sentdefender) February 27, 2022

Az előrenyomulás óvatosnak, de folyamatosnak tűnik.

Russians have entered Kharkiv. Street battles audible pic.twitter.com/JX1eZfCe9h — OSINTdefender (@sentdefender) February 27, 2022

Veszteségekről is vannak felvételek, itt egy pórul járt Tigr-M:

Ez pedig egy kiégett Kamaznak tűnik:

If the Russians really tried to enter and capture Kharkiv City with infantry mobility vehicles and trucks this morning then they failed miserably. pic.twitter.com/WN49GBb6zI — OSINTdefender (@sentdefender) February 27, 2022

A várost és térségét folyamatosan tüzérségi tűz alatt tartották az oroszok az elmúlt napokban, több felvétel is van arról, hogy lakott területre csapódnak be Smercs-rakéták.

What looks like the booster sections for Smerch MLRS rockets that landed in Kharkiv. Photographed this morning. https://t.co/RQYFUIilPO — OSINTdefender (@sentdefender) February 27, 2022

A nap folyamán alighanem durva utcai harcok lesznek a városban.

