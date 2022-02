Biden szerint a harmadik világháború lenne az Oroszország elleni szankciók alternatívája

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Joe Biden szerint a Nyugatnak csak két lehetősége van Oroszországgal szemben: a szankciók vagy a harmadik világháború – számolt be a TASS orosz hírügynökség.

Joe Biden szerint a Washington által Oroszország ellen bevezetett kemény szankciók alternatívája a harmadik világháború lenne.

Két lehetőség van. Harmadik világháborút indítani, háborúzni Oroszországgal, fizikailag. Vagy kettő, gondoskodni arról, hogy az az ország, amelyik a nemzetközi joggal ellentétesen cselekszik, végül megfizesse az árát annak, hogy ezt tette

– mondta Biden a Brian Tyler Cohen által készített interjúban. A felvételt Cohen szombaton tette közzé YouTube-oldalán.

Oroszország komoly árat fog fizetni ezért rövid és hosszú távon, különösen hosszú távon

– hangsúlyozta az Egyesült Államok vezetője.

Ahogyan arról már beszámoltunk, az Európai Unió tagállamai, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kanada szombat éjszaka megállapodtak arról, hogy több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől. Egyúttal az orosz jegybank devizatartalékkal kapcsolatos tranzakcióit is korlátozzák. Ezzel a nyugati hatalmak meghozták a szakértők szerint legsúlyosabbnak tekinthető gazdasági-pénzügyi szankciót, ami a szövetségbe összeállt országok gazdaságainak is fájni fog.

