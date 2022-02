Súlyos dolgokkal fenyeget Oroszország, heves harcok Kijev körül

Egy nap telt el azóta, hogy Vlagyimir Putyin kiadta a támadási parancsot Ukrajna ellen. Több ukrán nagyváros, illetve azok vonzáskörzete is tűz alá került. Országszerte pedig légvédelmi rakéták hangja hallható, a civil lakosság egy része elmenekül. Volodimir Zelenszkij elrendelte az általános mozgósítást, beszédében pedig kijelentette: a NATO-tagok félnek, Ukrajna magára maradt a harcban. Az Ukrajna második legnagyobb városának számító Harkov elfoglalása miatt fontos Szumit megszerezték az oroszok, de friss információk szerint még mindig dúlnak a harcok a térségben. Az ukránok egyre keményebb ellenállást tanúsítanak, ráadásul ma orosz területre is lőttek, ahol szétbombáztak egy repülőteret, illetve állítólag megállították az orosz csapatok offenzíváját az ukrajnai Csernyihiv megyében. Kijevben nagyszabású fegyverosztásba kezdtek, kora reggel pedig robbanásokat lehetett hallani Ukrajna fővárosában. Az orosz páncélosok ezt követően benyomultak Kijev külvárosába, a harcjárművek a város központja felé tartanak, zajlanak a harcok. Az ukrán védelmi minisztérium arra kérte a lakosságot, hogy ne hagyják el a házaikat, és készítsenek Molotov-koktélokat. Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó időközben közölte, hogy Kijev kész tárgyalni Oroszországgal, többek között a semleges státuszáról is. A Kreml közölte, Moszkva hajlandó tárgyalni Kijevvel, ennek azonban feltétele Ukrajna demilitarizálása. A brit kémfőnök, Richard Moore szerint Putyin azt tervezi, hogy meggyilkolja Ukrajna vezetőjét. Miután az orosz médiában olyan híresztelések jelentek meg, hogy elmenekült, Volodimir Zelenszkij videóüzenetben szólt az ukrán nemzethez és a világhoz. Vlagyimir Putyin televíziós beszédében arra szólította fel az ukrán hadsereget, hogy buktassák meg az ország vezetését. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szerint "a Kreml céljai nem korlátozódnak Ukrajnára".A legfontosabb tudnivalók az elmúlt órák történéseivel kapcsolatban:1. Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij elrendelte az általános mozgósítást.2. Oroszország péntek hajnalban ismét rakétákkal támadta Ukrajnát, de az orosz csapatokat több helyen megállították.3. Megugrott a csernobili atomerőmű sugárzása a katonai felszerelések a tilalmi zónán keresztül történő mozgatása miatt.4. Ukrajna Oroszország területére lőtt, szétbombáztak egy repülőteret.5. Benyomultak az orosz páncélosok Kijev külvárosába, a harcjárművek a város központja felé tartanak.6. Az ukrán elnöki tanácsadó szerint Ukrajna kész tárgyalni Oroszországgal, többek között a semleges státuszáról is, Zelenszkij pedig videóüzenetet küldött Putyinnak7. A Kreml közölte, Moszkva hajlandó tárgyalni Kijevvel, ennek azonban feltétele Ukrajna demilitarizálása.8. Súlyos harcok zajlanak a Krímtől durván 100 kilométerre található Herszonnál.9. Az orosz védelmi minisztérium szóvivője bejelentette, az orosz csapatok ismét megszerezték a Kijevhez közeli Hosztomel repülőteret, miután minden idők legnagyobb helikopteres támadását hajthatták végre.10. A brit kémfőnök, Richard Moore szerint Putyin azt tervezi, hogy meggyilkolja Ukrajna vezetőjét.11. Miután az orosz médiában olyan híresztelések jelentek meg, hogy elmenekült, Volodimir Zelenszkij a kijevi kormányzati negyedből szólt videóüzenetben az ukrán nemzethez és a világhoz.12. Vlagyimir Putyin televíziós beszédben szólította fel az ukrán hadsereget arra, hogy buktassák meg az ország vezetését.13. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár kijelentette, hogy "a Kreml céljai nem korlátozódnak Ukrajnára".