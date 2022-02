Az orosz haderő üzent Kijev lakosainak

Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője azt közölte hétfőn, hogy a polgári lakosság "szabadon elhagyhatja" az ukrán fővárost délnyugat felé. A szóvivő emellett azzal vádolta az ukrán vezetést, hogy élő pajzsként használja a civileket.

A kijevi városi vezetés továbbra is arra szólította fel a lakosságot, hogy csakis a legszükségesebb esetekben hagyják el otthonaikat. A felhívás szerint a főváros szinte minden kerületében előfordulhatnak utcai harcok.

A városvezetés arról tájékoztatott, hogy az éjszaka viszonylagos nyugalomban telt, eltekintve szórványos összetűzésektől. Reggel kinyitottak az üzletek, és működik a tömegközlekedés is, bár a metrók a megszokottnál ritkábban járnak. Továbbra is kijárási tilalom van érvényben este 10 és reggel 7 óra között. Közben a kelet-ukrajnai Harkivban is kijárási tilalmat vezettek be.

Az ukrán hadsereg hétfő reggeli közleményében arról tájékoztatott, hogy Moszkva "lassította az offenzíva ütemét" a támadás ötödik napján.

Az orosz védelmi minisztérium az Interfax orosz hírügynökség szerint azt közölte, hogy az orosz erők elfoglaltak két települést - Bergyanszk kikötővárost és Enerhodart - a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjai területen, illetve bevették a zaporizzsjai atomerőmű körüli területeket és magát az atomerőművet is. A hadműveletek ellenére az erőmű zavartalanul működik - tették hozzá az orosz közleményben.

Ukrán források cáfolták, hogy az orosz hadsereg elfoglalta volna a zaporizzsjai atomerőművet. A fehérorosz hatóságok jelezték, készen állnak az ukrán és az orosz tárgyalódelegációk fogadására. A minszki külügyminisztérium Facebook-oldalán hétfőn közzétett egy fényképet egy tárgyalóteremről, ahová várják a delegációk tagjait.

Most folynak éppen a tárgyalások az orosz és az ukrán fél között az ukrajnai háború vonatkozásában. Az ukránok azonnali tűzszünetet és az orosz csapatok kivonulását követelik – írja a Guardian.

Az ukrán küldöttség tagja számos magas rangú tisztségviselő, de Volodimir Zelenszkij államfő nem vesz részt az egyeztetéseken. Zelenszkij tegnap ki is jelentette, hogy erősen kételkedik a tárgyalások sikerességében, de szeretne megragadni minden alkalmat a harcok leállítása érdekében.

Címlapkép forrása: Pierre Crom/Getty Images