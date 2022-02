Már javában folynak az ukrán-orosz tárgyalások

A Kijevből érkező delegáció tagja Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter, illetve Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó.

A tárgyalásról közölt képek alapján látszódik, hogy az ukránok utcai viseletben érkeztek a tárgyalásokra szemben az öltönyös orosz delegációval. Ezzel, Volodimir Zelenszkij utóbbi napokban közölt videós bejelentkezéseihez hasonlóan vélhetően azt az üzenetet akarják sugározni, hogy a delegáció tagja is csak hétköznapi emberek, mint az ukrán lakosság, amely jelenleg orosz támadás alatt áll.

Ukrainian delegation at the talks with Russia in Belarus. Photo: TASS pic.twitter.com/9ncVUQMwR0