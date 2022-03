Biden beszélt Zelenszkijvel - Az ukrán elnök Putyinnal tárgyalna

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma 30 perces telefonbeszélgetést folytatott Joe Biden amerikai elnökkel. Zelenszkij a Twitteren azt írta, hogy az oroszellenes szankciókról és Ukrajna védelmi támogatásáról tárgyaltak:

Most beszélgettem az Egyesült Államok elnökével. Szóba került az oroszellenes szankciókkal és az Ukrajnának nyújtott védelmi támogatással kapcsolatos amerikai vezető szerep. Meg kell állítanunk az agresszort, amilyen hamar csak lehet. Köszönjük a támogatást!

Just had a conversation with . The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support! @POTUS