Heves harcok Ukrajnában, eredménytelen a béketárgyalás

Az orosz erők minden oldalról támadják Ukrajnát, de az ukrán védők ellenállása is folytatódik. Nukleárishulladék-tárolót, gázvezetéket, olajfinomítót és üzemanyagraktárat is támadás ért vasárnap virradóra. Az Európai Unió tagállamai, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kanada szombat éjszaka megállapodtak arról, hogy több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől. Egyúttal az orosz jegybank devizatartalékkal kapcsolatos tranzakcióit is korlátozzák. Ezzel a nyugati hatalmak meghozták a szakértők szerint legsúlyosabbnak tekinthető gazdasági-pénzügyi szankciót, ami a szövetségbe összeállt országok gazdaságainak is fájni fog. Németország közben feladta korábbi álláspontját, és rakétavetőket és páncéltörőket küld Ukrajnának. Vasárnap délután Vlagyimir Putyin súlyos döntést hozott: elrendelte a katonai parancsnokságnak, hogy helyezzék készenlétbe a nukleáris elrettentő erőket. Nem sokkal később kiderült, Ukrajna előfeltételek nélkül kész tárgyalni Oroszországgal. Az EU időközben bejelentette, hogy egységesen fegyvereket, többek közt vadászgépeket fog vásárolni Ukrajnának.A legfontosabb tudnivalók az elmúlt órák történéseivel kapcsolatban: 1. Egyre súlyosabbak a harcok Ukrajnában, nukleárishulladék-tárolót, gázvezetéket, olajfinomítót és üzemanyagraktárat is támadás ért vasárnap virradóra. 2. A nyugati országok megállapodtak arról, hogy több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől. Egyúttal az orosz jegybank devizatartalékkal kapcsolatos tranzakcióit is korlátozzák. 3. Németország bejelentette, rakétavetőket és páncéltörő fegyvereket küld Ukrajnának, vasárnap délután pedig brutális haderőfejlesztést hirdetett.4. Félelmetes szárnyas rakétával vették célba Kijevet, de sikerült semlegesíteni.5. Az ukrán erők nem tudják feltartóztatni az orosz csapatokat Harkovban, már a város központjában folynak a harcok6. Vlagyimir Putyin készültségbe helyezte az orosz nukleáris elrettentő erőt.7. Szinte közvetlenül ezután bejelentették, Oroszország és Ukrajna előfeltételek nélkül leül tárgyalni.8. Az EU új, a korábbinál sokkal szigorúbb szankciós csomagot jelentett be Oroszországgal és Fehéroroszországgal szemben.9. Az EU időközben közölte, hogy egységesen fegyvereket, többek közt vadászgépeket fog vásárolni Ukrajnának.