Lehet, hogy Lengyelország is belesodródik az orosz-ukrán háborúba?

Portfolio 2022. március 01. 08:42

Az ukrán parlament tegnap jelentette be, hogy 70 harci repülőgépet adományoz nekik Lengyelország, Bulgária és Szlovákia. Ukrán híroldalak arról is írnak, hogy Lengyelország engedélyezte az ukránoknak, hogy lengyel repülőterekről szálljanak fel a frissen adományozott gépekkel és végezzenek műveleti tevékenységet Ukrajna légterében. Lengyelország és az EU még nem erősítette meg ezeket a híreket, de jelentős eszkalációs kockázat lenne egy ilyen manőverben, ami Varsót is belesodorhatja az ukrán háborúba.