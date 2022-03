Megállapodtak az EU országai: élesítik a durva szankciókat Oroszország ellen

A tagállamok nagykövetei abban is megállapodtak Brüsszelben, hogy európai entitások nem vehetnek részt az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) által finanszírozott projektekben - olvasható a francia EU-elnökség Twitter-üzenetében.

Ezek a büntetőintézkedések már szerdán életbe lépnek, közvetlenül azután, hogy megjelennek az unió közlönyében. A hivatalos közlöny részletezni fogja a büntetendő bankokat.

A SWIFT rendszernek mintegy 300 orosz bank a tagja. Meg nem nevezett diplomáciai források szerint hét orosz bankról van szó, de a legnagyobb, a Sberbank nincs köztük

Az RT-t és a Szputnyikot mind az éterből, mind az internetről kitiltották.

| Tonight, COREPER II approved the following :Sanctions to exclude certain Russian banks from the SWIFT system, in coordination with our international partners ⤵️ 1/2 #Ukraine