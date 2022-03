Négy részre van osztva Ukrajna Lukasenka térképén - Kiderültek az oroszok tervei?

Ma előadást tartott Alexandr Lukasenka, Fehéroroszország elnöke nemzetbiztonsági tanácsának arról, hogy milyen segítséget nyújtott országa az orosz haderőnek ballisztikus rakétarendszerek tárolásában, illetve beszélt az ezekkel folytatott, Ukrajna elleni műveletekről is.

Az előadás során egy furcsa térképen magyarázott, melyen Ukrajna négy részre van osztva.

At today's security council meeting, Lukashenko showed what looks like an actual invasion map. It shows Ukraine military facilities destroyed by missiles from Belarus, attacks directions (everything agrees except Odessa-Transnistria). Also, Ukraine is divided into 4 sectors. pic.twitter.com/ueqBIFUbyM