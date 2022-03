Oroszország túszul ejtette a nyugati befektetéseket

Oroszország miniszterelnöke, Mihail Misusztyin kijelentette, hogy Oroszország átmenetileg meg fogja akadályozni, hogy a külföldi befektetők megszabaduljanak oroszországi érdekeltségeiktől.

A lépés, amely a Nyugat egyre szigorúbb és egyre szélesebb körű szankcióit követi, amelyeket Oroszországgal szemben az ukrajnai invázió miatt alkalmaz, azt hivatott biztosítani, hogy ezek a befektetők megfontolt döntést hozzanak, és ne politikai nyomástól vezérelve - tette hozzá.

A külföldi vállalatokra politikai nyomást gyakorol az Oroszországot szankciókkal sújtó, egyre erősödő nemzetközi mozgalom

- mondta egy kormányülésen.

Annak érdekében, hogy az üzleti életnek legyen esélye megfontolt döntést hozni, elnöki rendeletet készítettek elő, amely ideiglenes korlátozásokat vezet be az orosz vagyonból való kilépésre,

- mondta Mihail Misusztyin.

