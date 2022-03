Zelenszkij: állami terrorizmus a Harkov központi terét ért rakétatalálat

Kedd délelőtt rakétatámadás érte a második legnagyobb ukrán város, Harkov (Harkiv) központi terét, a Szabadság teret, illetve a megye vezetésének a téren található központját.

Zelenszkij szerint a támadás után Oroszország „terrorista állam”, a támadás pedig háborús bűn.

Az ukrán elnök elmondta, az elmúlt öt napban 56 rakétát és 113 cirkálórakétát lőtt ki az orosz hadsereg Ukrajna ellen.

A CNN szerint több mint 20 ember, köztük egy gyerek is megsérült a támadásban.

A közösségi médiában terjedő videófelvételeken látható a robbanás, a támadás után készült felvételeken pedig a megyei közigazgatási épület kitört ablakaival.

Harkovot hétfő éjjel és kedd reggel vették tűz alá az orosz csapatok.

Egy harkovi tisztviselő pokolinak nevezte a Harkovban uralkodó helyzetet.

A támadást Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter is elítélte, szintén háborús bűnnek nevezve a cselekményt.

8:01 EET Air strike at Kharkiv city center where Oblast Administration is located. Very likely civillians were killed. pic.twitter.com/LfMyFtBtgj