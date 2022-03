A legnagyobb városokért folyik a harc, sorsdöntő órák előtt Ukrajna – Itt vannak a legfontosabb hírek szerdán

Egyre hevesebb harcok folynak Ukrajnában, az orosz csapatok minden oldalról támadnak, de az ukrán védők ellenállása is folytatódik. Oroszország láthatóan egyre keményebb eszközökhöz nyúl: hétfőn már tüzérségi támadást indítottak Harkov lakónegyedei ellen, ami számos civil életet követelt. A főváros bevételére jelentős erő indult útnak, hatalmas orosz páncélos konvoj ért Kijev közelébe. Míg Vlagyimir Putyin a harctéren fokozza a nyomást, a világ országai korábban soha nem látott szankciókról döntöttek és döntenek folyamatosan, amellyel az orosz gazdaságot döntenék romba. Ilyen körülmények között került sor az első hivatalos tárgyalásokra az orosz és az ukrán delegációk között, amely az előzetes várakozásoknak megfelelően áttörés nélkül ért véget, de nyitva hagyta az ajtót az újabb körös egyeztetések előtt. Az oroszok kedden figyelmeztették Kijev lakosságát, hogy vonuljon fedezékbe, ugyanis célzott támadásokat fognak indítani a fővárossal szemben. Találat érte a kijevi tévétornyot, a támadásban öt ember életét vesztette. Miközben északon akadozik az orosz támadás, úgy tűnik, délen továbbra is erős az inváziós sereg, gyakorlatilag a teljes Azovi-tenger melletti partszakaszt elfoglalta az orosz haderő.A legfontosabb tudnivalók az elmúlt órák történéseivel kapcsolatban:1. Hatalmas orosz páncélos konvoj ért Kijev közelébe. A korábbi műholdfelvételek mintegy 64 kilométeres menetoszlopról számoltak be , amely több száz páncélozott járművet, harckocsit, vontatott tüzérséget és logisztikai támogató járművet tartalmazott.2. Magyarország nem engedi át az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat a területén, határait viszont nyitva tartja az egyre nagyobb számban érkező ukrán menekültek előtt, akiknek minden humanitárius segítséget megad. Az invázió kezdete óta már több mint 100 ezer menekült érkezett Magyarországra.3. Ukrajna rendkívüli csatlakozási kérelmet nyújtott be az Európai Unióhoz. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, az Európai Parlament (EP) rendkívüli ülésén szólalt fel . Úgy tűnik, az EU tényleg vizsgálni fogja az ukrán csatlakozás lehetőségét.4. Fehéroroszország időközben állítólag csatlakozott az Ukrajna elleni orosz invázióhoz, helyi beszámolók szerint fehérorosz csapatok Csernyihiv régióban be is hatoltak ukrán területekre. Lukasenka azonban eddig tagadta, hogy beszállt volna a háborúba.5. Az orosz védelmi minisztérium figyelmeztetést adott ki , miszerint arra készül, hogy célzott támadásokat indítson a főváros ellen. A lakosságot felszólították, hogy vonuljanak fedezékbe, majd felrobbantották a kijevi tévétornyot.6. Heves harcok dúlnak Ukrajna második legnépesebb városában, Harkovban is, ahol találat érte a főteret, tíz ember életét veszette. Zelenszkij háborús bűnnek nevezte a támadást, Oroszországot pedig állami terrorizmussal vádolta. Az Egyesült Államok vizsgálja , történt-e háborús bűn Ukrajnában.7. Miközben északon akadozik az orosz támadás, úgy tűnik, délen továbbra is erős az inváziós sereg, gyakorlatilag a teljes Azovi-tenger melletti partszakaszt elfoglalta az orosz haderő.