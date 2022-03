Az oroszok elfoglalták az első ukrán nagyvárost, Herszont – Ez történt az ukrajnai frontokon szerda virradóra

A majdnem 300 ezer lakosú Herszon a Krímtől nyugatra található, fontos pont Odessza elfoglalásához.

Herszon az első nagyvárosnak számító település, amelyet az orosz csapatoknak sikerült elfoglalniuk.

A közösségi médiában terjedő felvételek szerint orosz katonai járművek állnak Herszon főterén.

Ihor Kolihajev polgármester korábban azt közölte, hogy az orosz erők az éjszaka elfoglalták a vasútállomást és a kikötőt.

Still shared by shows Russian military vehicles parked in Kherson City Square, seemingly indicating that the Russians have overwhelmed Ukrainian defenses there. It would be the 1st major city to be overtaken by the Russians since launching war. @Archer83Able