Lezuhant egy román vadászrepülőgép a Fekete-tenger partvidékén

A román védelmi minisztérium közlése szerint a Mihail Kogalniceanu légi támaszpontról felszállt vadászrepülőgép helyi idő szerint nem sokkal 20 óra után tűnt el a radarról, és feltételezhetően lezuhant.

A bázisról a román légierő IAR 330 Puma helikoptere indult az esetlegesen katapultált pilóta keresésére, fedélzetén öt katonával. A helikopter 20 óra 44 perckor tűnt el a radar képernyőjéről, miután a pilóta azt jelentette, hogy az időjárási viszonyok kedvezőtlenek, és parancsot kapott, hogy térjen vissza a támaszpontra.

UPDATE: A helikopter lezuhant, öten meghaltak. De még nem lehet tudni, pontosan mi okozta a balesetet.

Egyes közlések szerint a repülőgép az alábbi helyen tűnt el a radarokról, viszonylag messze az ukrán határtól, ahol az orosz-ukrán háború dúl:

