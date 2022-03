Felkavaró videók: hatalmas a pusztítás Harkov utcáin

Ukrajna második legnagyobb városát, Harkovot napok óta támadják az oroszok, egyre nagyobb a pusztítás már az 1,4 milliós település belvárosában is. Felkavaró felvételek következnek.

Egyre intenzívebben támadja az orosz haderő Harkov városát. A jelentős oroszajkú lakossággal rendelkező, 1,4 milliós település Ukrajna második legnagyobb városa, napok óta folynak körülötte a harcok. Az is látható, hogy több rakétacsapás is érte az elmúlt napokban a település sűrűn lakott belvárosát.

Az ukrán oldal és a Nyugat szerint az oroszok szándékosan lövik a civil épületeket már a térségben, az oroszok szerint pedig csupán katonai célpontokat támadnak, melyek civil épületek körül találhatók, ezért ér találat polgári építményeket is.

Bármi is az igazság, Harkov utcáin már egyre durvább a pusztítás és egyre több az ártatlan polgári áldozat. A belváros utcáin széttörték a kirakatokat, kidöntötték a fákat a robbanások lökéshullámai. Az is látszik, hogy egyes polgári épületeket már közvetlen találat is ért.

There are those who believe that the indiscriminate shelling of Kharkiv is an attempt to threaten the residents of Kyiv with similar destruction so that they surrender instead of opting for Urban warfare.That strategy won’t work. pic.twitter.com/HNNfHpX26K — Visegrád (24) March 3, 2022

Előkerült egy olyan videó is, melyen az látható, hogy tegnap pont a városháza mellett vlogolt egy ukrán állampolgár, amikor találat érte az épületet. Szerencsére túlélte a támadást.

The moment when a Russian missile hit city council building #Kharkiv — Visegrád (24) March 2, 2022

Az orosz fél szerint azért támadták meg a városházát, mert az általuk neonácinak tartott Azov nemzeti gárda zászlóalj toborzóirodája működött a főtéren. A támadás utáni felvételeken a szétrombolt ukrán nemzeti színű sátor az állítólag.

:Inside footage of the Azov recruitment station the city administration in . The person shoot this footage says “there are many wounded,but no dead”. #WATCH — Visegrád (24) March 1, 2022

Egy rakétatámadás miatt kiégett a harkovi egyetem épülete is tegnap. Az oroszok szerint a közelben lévő SzBU (ukrán belbiztonsági szolgálat) épületét támadták.

The building bombed is the Economics Department of Kharkiv National University. The Russians were likely targeting the offices of the SBU intelligence agency across the street and destroyed the wrong building pic.twitter.com/2zCHOTaHlG — Visegrád (24) March 2, 2022

Azt viszont a mai napig nem tudta megmagyarázni az orosz fél, hogy miért lőtték szét február 28-án Grad rakéta-sorozatvetőkkel ezt a harkovi panelház-negyedet.

Russian forces are shelling residential areas of with Grad missiles. And they claim that they only target military infrastructure… #Kharkiv — Visegrád (24) February 28, 2022

Címlapkép: State Emergency Service of Ukraine/Handout/Anadolu Agency via Getty Images