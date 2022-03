Borrell: Az oroszok mindent bombáznak és lőnek Ukrajnában

Ma azt látjuk, hogy a háború csúf arca ismét kitört határainknál. És az oroszok bombáznak és lőnek mindent: kórházakat, házakat, iskolákat. Rengeteg a civil veszteség. Ez a háborúzás barbár módja

– nyilatkozta az uniós diplomácia vezetője pénteken újságíróknak.

Borrell Vlagyimir Putyinhoz folyamodott, hogy fejezzék be a lövéseket és bombázásokat:

Putyinnak be kell fejeznie ezt a háborút. Egységesek maradunk annak kívánalmában, hogy fejezze be ezt a háborút és az ártatlan emberek meggyilkolását

– tette hozzá.

Megjegyezte, az ENSZ emberi jogi tanácsa hamarosan missziót indít, hogy felmérje az emberi jogok megsértését, ami jelenleg Ukrajnában zajlik.

Nyugati tisztviselők szerint Oroszország várhatóan egyre inkább polgári célpontokat fog támadni, és az ukrán hadsereg lassú megsemmisítésének taktikája felé mozdul el.

A CNN három nap alatt 13, civileket érintő incidenst lokalizált a folyamatos tűz alatt álló második legnagyobb ukrán városban, az 1,5 milliós Harkovban.

This is Irpіn. A town near . is just now shelling residential buildings. Civilians lose their homes and die...What is the West doing? They says it's not their war. #Kyiv