Orosz-ukrán háború: nagyon megindult az offenzíva délen, így áll a frontvonal péntek este

Az orosz haderő ma elfoglalta Európa legnagyobb nukleáris erőművét, a zaporizzsjai atomerőművet, majd szinte teljesen leállították azt. Innen vélhetően a következő állomás a város bevétele, majd Dnyipro lesz. Megindult az offenzíva északnyugaton, Koroszten és Zsitomir felé. Vélhetően ezekkel a műveletekkel Kijevet akarják körbekeríteni. Az Azovi-tengernél továbbra is tartja magát Mariupol, illetve délnyugaton megkezdődött Mikolaiv ostroma is. A Donbasz térségében a szakadárok több kistelepülést is elfoglaltak. Kijev külterületein folytatódnak a harcok, de a több ezer harcjárműből álló konvoj nem mozdult érdemben előre.

Továbbra is Ukrajna déli részen halad a legjobban az orosz offenzíva, hajnalban elfoglalták a támadók a zaporizzsjai atomerőművet, majd rövidesen ezután szinte teljesen le is állították azt. A reaktor nem sérült meg a harcok során, nincs sugárzásveszély.

Video of fighting at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. https://t.co/kDdKk2DQfn — julio (/) March 4, 2022

Arról egyelőre nincs információ, hogy az erőműtől 50 kilométerre lévő várost is bevették volna, de a sikeres offenzíva után vélhetően Dnyipro, a negyedik legnagyobb ukrán város lesz a cél. A térségben is számottevő jelenléttel bíró Azov nemzeti gárdaegység harcosai már készülnek a védekezésre.

Azov in Dnipro sends greetings to Russian occupiers pic.twitter.com/Irt4FFiSGZ — julio (/) March 3, 2022

Ha már Azov: Mariupolt állítólag heves tüzérségi tűz alatt tartják az oroszok és a szakadárok, folyamatosan érkeznek a hírek a civil áldozatokról. A város teljesen körül van zárva, de a szárazföldi offenzíva érdemben még nem kezdődött el. A közműellátás akadozik, egyes híradások szerint már egyáltalán nincs ivóvíz, áramellátás és fűtés sem.

The ninth day of shelling and bombing of the Ukrainian city of Mariupol. Relatives cannot reach each other via mobile and internet connection which are unstable. They are trapped in the city with no electricity, water and heating. The pictures show the city after a recent attack. pic.twitter.com/ajC3MqjdT3 — julio (/) March 4, 2022

A térségben egyre több az oroszok oldalán harcoló "kadirovista" csecsen harcos, az oroszok által neonácinak tartott azovosok állítólag disznózsírba mártják a kézifegyver-lövedékeiket.

Nazis in the National Guard of Ukraine instructing Azov fighters to grease their bullets with pork fat to shoot Chechnya Muslim fighters pic.twitter.com/hCyrrDetgb — julio (/) February 27, 2022

A főváros ellen felvonuló orosz katonai konvoj, amely állítólag 60 kilométer hosszú és több ezer járműből áll, napok óta nem mozdult. Az ukránok állítólag támadást szerveznek ellene, melyet nyugati szakértők is támogatnak.

Russia's 40-mile long convoy of tanks, artillery and supplies that has stalled miles from Kyiv after Ukrainian strikes, depicted in a 3D rendering. Pentagon spokes John Kirby told MSNBC today that Ukrainians hit the convoy's lead vehicles, forcing it to halt.- via @JackDetsch — Srbija (Evropa) March 4, 2022

Kijev körülzárására egyébként a „gigakonvojtól” függetlenül is történtek kísérletek az elmúlt napokban, az oroszok ma elsősorban Brovari térségéből támadtak.

Near Brovary, the Kyiv region pic.twitter.com/AItnwznNGX — Srbija (Evropa) March 4, 2022

Ma egyébként több felvétel is érkezett a pár napja Hosztomel környékén történt harcokról és azok utóéletéről. Elképesztő a pusztítás, rengeteg a halott. Itt van egy videó, amely a térségből készült és látható az is, hogy megsemmisült Mrija, a világ legnagyobb repülőgépe.

Rusların hava indirme için Antonov havaalanını tercih etmesi bence büyük hataydı.Buranın Kiev'e yakınlığı avantajdan ziyade dezavantaj oldu. Hostomel'de çok kayıp verdiler. Bu tesise kendi An-124'leri için de ihtiyaçları vardı. Arkada da An-225 'nın enkazı görünüyor. #Mriya — Srbija (Evropa) March 4, 2022

Harkovot továbbra is heves tüzérségi tűz alatt tartják. Az offenzíva elején még elmondható volt, hogy az orosz haderő próbálta kímélni a civil lakosságot, most már világos, hogy Harkov térségében többé nem számít, mennyi a polgári áldozat.

“Look what Putin is doing”: A woman in Kharkiv filmed the destructive aftermath of Russia’s attacks on Ukraine’s second-largest city, showing heavy damages to historic buildings and residential areas. https://t.co/kfhJ8DH43R — Srbija (Evropa) March 3, 2022

Szumi és Csernihiv térségében még mindig hevesek a harcok, az orosz offenzíva talán itt halad a legrosszabbul. Szumi térségéből minden nap újabb és újabb elhagyott és kilőtt orosz harcjárművekről érkeznek felvételek.

Destroyed Russian BRM-1K as well as T-72B3 and T-80U tanks near Sumy. Also an additional T-80U tank and BMP-2. https://t.co/ZxwhTzoVfo — Srbija (Evropa) March 4, 2022

A frontvonal körülbelül így áll most:

Forrás: Wikimedia Commons

Címlapkép: Anastasia Vlasova/Getty Images