IMF: súlyos gazdasági hatásai lesznek a háborúnak

Az ukrajnai háború már most felhajtja az energia- és a gabonaárakat, és "súlyos hatással" lesz a világgazdaságra - közölte a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a Sky News beszámolója szerint.

Az IMF közölte, hogy Ukrajna 1,4 milliárd dolláros (több mint 496 milliárd forintos) hitelkérelmét várhatóan már a jövő héten az igazgatótanács elé terjeszti jóváhagyásra.

A globális hitelező közleményében azt írta, hogy a háború miatt több mint 1 millió ember menekült a szomszédos országokba, és példátlan szankciókat váltott ki Oroszországgal szemben.

Bár a helyzet továbbra is rendkívül képlékeny és a kilátások rendkívüli bizonytalansággal terheltek, a gazdasági következmények már most is nagyon súlyosak

- fogalmazott az IMF.

A folyamatban lévő háború és a hozzá kapcsolódó szankciók a világgazdaságra is súlyos hatással lesznek

- írták le a következményeket.

