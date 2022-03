Bennett telefonon egyeztetett Putyinnal, Zelenszkijjel, Scholzzal és Macronnal

Naftali Bennett izraeli miniszterelnökük vasárnap a közvetítő tárgyalások újabb fordulóján telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Olaf Scholz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel - jelentette az izraeli Kan közszolgálati műsorszolgáltató vállalat.

A Kan honlapja úgy értesült, hogy Izrael és a Nyugat országai szerint jelenleg lehetőség nyílhat tűzszünet megkötésére még az ukrajnai helyzet további súlyosbodása előtt, melynek veszélyére Izrael és más országok is figyelmeztettek.

A reggel Németországból visszatért Naftali Bennett azt mondta az izraeli kormány szokásos vasárnapi ülésén a szombati közvetítő tárgyalásokról, hogy a Putyinnal tartott megbeszélését teljes mértékben egyeztette az amerikaiakkal. Azt azonban nem részletezte a kormányfő, hogy mi történt a négyszemközti tárgyaláson a Kremlben, ahol csak Bennett, a tolmács Zeév Elkin építésügyi miniszter, valamint Putyin és az ő tolmácsa volt jelen.

"Továbbra is próbálkozunk, még akkor is, ha nem nagy az esély" - nyilatkozta közvetítői erőfeszítéseiről, melyek részeként az elmúlt 24 órában háromszor beszélt telefonon Zelenszkij ukrán elnökkel, háromszor tárgyalt telefonon, személyesen is Moszkvába és Berlinbe utazott szombaton, noha vallásos zsidóként csakis emberélet védelmében szegheti meg a szombati munkavégzés tilalmát.

"Természetesen az összes érintett áldásával és bátorításával mentem oda"- mondta Bennett moszkvai útjáról. "Még ha nem is nagy az esély, ha csak kis lehetőség is nyílik, ha el tudunk jutni minden oldalhoz, erkölcsi kötelességünknek tartom, hogy minden erőfeszítést megtegyünk"- tette hozzá az izraeli kormányfő, aki politikusi szerepvállalása előtt üzletember volt, s nagy gyakorlatot szerzett sikeres tárgyalások lebonyolításában.

Az izraeli közvetítő munka részeként Jaír Lapid külügyminiszter hétfőn villámlátogatásra Lettországba utazik, hogy ott Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel találkozzon.

