Elemző: Oroszországban pánik van, az összeomlást akarják elkerülni

Újabb intézkedést vezettek be Oroszországban a pénzügyi rendszer védelmében: 30 százalékos jutalékot vetettek ki a magánszemélyek valutavásárlásaira. Korábban már megtiltották az oroszoknak, hogy pénzt utaljanak külföldre és legfeljebb 10 ezer dollárral hagyhatják el az emberek az országot. Deák András Oroszország-szakértő szerint kérdéses, hogy mire lesz elég ez a lépéssorozat, írja az Infostart

"Ezeket biztosan meg kellett hozni a jelen helyzetben, más kérdés, hogy mennyire elégségesek. Jelenleg egyébként is leállt a devizaforgalom Oroszországban, nyilvánvalóan van pánik az országon belül, megpróbálnak minél több pénzt kimenekíteni onnan, közben megpróbálják fenntartani a normál tevékenységet, importálni akarnak devizáért dolgokat, így a tartalékokat meg kell őrizni" - szögezte le az InfoRádióban a szakértő.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 04. Így vágják ki a világból az orosz gazdaságot

Szerinte tulajdonképpen gazdasági hadviselés is zajlik a háttérben, de nem tudni, ez elég lesz-e az összeomlás elkerüléséhez.

A rubel közben meggyengült, az import pedig ténylegesen leállt, de előbbit Deák András nem sorolná a legfőbb hatások közé. "Már csak azért sem, mert ilyen már többször történt az országgal, nagy a tapasztalat, 1998-ban volt egy államcsőd, 2008-ban is hasonlóan gyengült a rubel, 2014-ben is. Ennél fontosabb, hogy rengeteg cég leállította a termelést, vagy egész egyszerűen nem hajlandóak alkatrészeket eladni Oroszországnak, és a szereplők között nagy játékosok is vannak, Boeing, Airbus, informatikai cégek, az IKEA pedig csak hab a tortán. A következmény az lesz, hogy bizonyos dolgokat nem fognak tudni üzemeltetni. A probléma nagyon sokrétű, összetett, bonyolult, és nagyon az elején vagyunk" - nyomatékosította Deák András.

Végítéletet azért nem mondana, de 2-3-4 hónapra nagy probléma áll elő szerinte. Rövidtávú helyzetkezelés lehet a rubelnyomtatás, így az infláció tényleg nagyon el fog szabadulni. Hogy most lehet-e államcsőd, arról így vélekedett: "Államcsődnek azt hívjuk, amikor az állam nem képes állni a vele szemben fennálló követeléseket. Az orosz államnak külföld irányában viszonylag alacsony az államadóssága, e tekintetben az államkötvényekkel kapcsolatos nemfizetésnek nagyon nagy jelentősége nincs. Amúgy sem venne most senki orosz államkötvényt. Elsődleges kérdés valóban az, hogy a fizikai pénzforgalom fenntartható-e az országban, lesz-e kellő mennyiségű deviza."

Címlapkép: Getty Images