Itt lesz az évszázad legnagyobb szuperhatalmi rivalizálásának epicentruma

2020-ban jelent meg angolul, majd egy évvel később a Pallas Athéné Könyvkiadó jóvoltából magyarul is a neves amerikai Kína-kutató, David Shambaugh Délkelet-Ázsiáról szóló könyve. A könyv címe és alcíme – Ahol nagyhatalmak találkoznak. Amerika és Kína Délkelet-Ázsiában – jól jelzi, hogy milyen megvilágításban kívánja bemutatni a térséget: korunk két szuperhatalma, az Egyesült Államok és Kína egyre erőteljesebb rivalizálása szempontjából. A szerző szerint az elkövetkező évtizedeket világpolitikailag meghatározó rivalizálás epicentruma Délkelet-Ázsiában lesz, amelynek országait – az ASEAN tíz tagállamát – mindkét vezető hatalom igyekszik megnyerni magának. Délkelet-Ázsia azonban egyelőre kitart, és bár a közvetlen közelben fekvő Kínához való közeledés egyre látványosabb, az államok többsége igyekszik egyenlő távolságot tartani a két szuperhatalomtól, vagy legalábbis nem túlságosan elköteleződni egyik felé sem. De vajon meddig tartható ez a stratégiai távolságtartás, és milyen jövője lehet a térségnek Amerika és Kína fokozódó rivalizálása közepette? Shambaugh kötete ezekre a kérdésekre is megkísérel lehetséges forgatókönyveket felvázolni.

Szuperhatalmi versengés Délkelet-Ázsiában

A jeles Kína-kutató, David Shambaugh 2020-ban adta ki könyvét arról a régióról, amely véleménye szerint az elkövetkező években, évtizedekben a világ két vezető nagyhatalma – nevezzük itt a hidegháború korát felelevenítve szuperhatalmaknak őket –,

az Egyesült Államok és Kína közötti konfliktus epicentruma lesz.

Ez a régió Délkelet-Ázsia, egészen pontosan a Délkelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének, az ASEAN-nak a tíz tagállama, nyugatról kelet felé haladva: Mianmar (1989-ig Burma), Thaiföld, Laosz, Kambodzsa, Vietnam, Malajzia, Indonézia, Szingapúr, Brunei és a Fülöp-szigetek.

Különböző mértékben, de mind a tíz országot jellemzi az, hogy Amerika és Kína egyaránt jó kapcsolatokra törekszik velük, de egyben befolyási övezetükbe is megpróbálja bevonni őket, miközben a délkelet-ázsiai országok megkísérelnek nem teljesen elköteleződni egyik szuperhatalom felé sem, és az egyik hatalommal kiegyensúlyozni a másik befolyását – ez az úgynevezett „stratégiai távolságtartás” (30.). Az ASEAN 1967-es megalakulása óta a viszonyok folyamatosan változóban vannak, 2020-ra Shambaugh szerint a legtöbb ország inkább Kínához került közelebb az Egyesült Államokkal szemben, ugyanakkor minden képlékeny, és egy békés vagy erőszakos vezetőváltás egyik vagy másik országban is nagy fordulatokat hozhat a nemzetközi kapcsolatokban.

Ahogy az Amerika és Kína közötti verseny egyre nagyobb méretek ölt, és egyre konfliktusosabbá lesz a két szuperhatalom közötti viszony, úgy értékelődik fel Délkelet-Ázsia szerepe, amely ugyan földrajzilag Kínához esik jóval közelebb, de az Egyesült Államok számára is stratégiai jelentőséggel bír, hiszen Csendes-óceáni hatalomként nem tekinthet el Pekingnek a térségben gyakorolt egyre nagyobb befolyásától. Ráadásul a Fülöp-szigetekkel, amely évtizedekkel ezelőtt amerikai gyarmat is volt, Washington hagyományosan szoros kapcsolatokat ápol (bár Rodrigo Duterte Kína-barát politikája miatt ebben az utóbbi években elmozdulás volt), és emlékezhetünk a vietnami háborúra is, amely Amerika számára nagy kudarcot jelentett, de jól mutatja, hogy a térség egyszer már fontos szereplője volt a Nyugat és a Kelet összecsapásának.

Shambaugh szerint az új nagyhatalmi rivalizálás mutat hasonlóságokat a hidegháború korszakával, ugyanakkor sok tekintetben különbözik is tőle:

Kína – szemben a Szovjetunióval – szervesen összekapcsolódott a nemzetközi intézményrendszerrel, és a világ sok országában sok területen jelen van.

Kína jelentős gazdasági sikereket mutat be, tudományos és technológiai alapjai pedig sokkal diverzifikáltabbak, mint anno a Szovjetunióé.

Azonban Kína – a Szovjetunió mintáját követve – csak nemrég kezdte el tevékenyen exportálni ideológiáját és létrehozni kliensállamainak rendszerét.

Washington és Peking küzdelme még nem vált akció–reakció jellegűvé, még nem vált nyílt, világméretű versennyé. Kína lépései egyelőre nem közvetlenül Amerika ellen irányulnak, inkább saját pozícióit igyekszik erősíti. Ezért ez még puha, nem kemény versengés.

Még nem léteznek a két fél között jól körülhatárolt befolyási övezetek.

A Kína és Amerika közötti rivalizálás csak Donald Trump 2017-ben induló elnöksége óta kezdett a hidegháborús rivalizáláshoz hasonló formát ölteni, Trump alatt lendült az amerikai vezetés először nyíltan támadásba Kína ellen (23.). Ugyanakkor éppen

Trump volt az, aki Barack Obama aktív Délkelet-Ázsia-politikája után visszahúzódott a térségből, lehetővé téve Kína még jelentősebb befolyásszerzését.

Shambaugh a kötet elején három fontos megállapítást szögez le Kína és az Egyesült Államok délkelet-ázsiai jelenlétét illetően:

Kína intenzív munkával szélesíti és mélyíti jelenlétét az összes délkelet-ázsiai országban, míg Amerika meglehetősen hanyag és nemtörődöm hozzáállást tanúsít. (Fontos megjegyezni, hogy Shambaugh Trump elnöksége idején írta meg és adta ki a könyvet, Joe Biden vezetése alatt ismét egyre nagyobb szerepet kap a régió.) Az a mindent átható és uralkodó narratíva él a térségben, hogy Kína megkerülhetetlen domináns hatalom, míg az Egyesült Államok jelentősége megállíthatatlanul hanyatlik. De Shambaugh szerint ez a narratíva nem pontos: Amerikának továbbra is mélyek a gyökerei a régióban, és sokkal átfogóbb hatalommal rendelkezik, mint Kína. Vagyis az Egyesült Államok alábecsült, Kína ellenben túlbecsült.

Shambaugh úgy véli, a két szuperhatalom játszmájában Délkelet-Ázsia lehet a nevető harmadik, ugyanis sikeresen tud lavírozni kettejük között és kiaknázni a mindkét kapcsolatból eredő előnyöket. Ugyanakkor Kína hosszabb távon maga alá gyűrheti a régiót, ha Amerika nem fordít rá kellő fegyelmet. Peking túlterjeszkedése azonban Washington számára lehetőség, hiszen a túlzott kínai befolyásszerzési kísérleteket a délkelet-ázsiai országok az Amerikával való kapcsolatok révén tudják visszaverni. (Jól látszik ez Vietnam példáján.) Épp ezért az Egyesült Államoknak türelmesnek kell lennie, és hosszú játszmára kell felkészülnie (26–27.).

A szerző, David Shambaugh. Forrás: Wikimedia Commons

Az ASEAN: szövetség is, meg nem is

Délkelet-Ázsia a maga tíz plusz egy országával (az Indonéziától 2002-ben függetlenné vált Kelet-Timor nem tagja az ASEAN-nak) rendkívül sokszínű régió, mind történelmileg, mind kulturálisan-vallásilag, mind politikailag, ami jelentős mértékben akadályozza, hogy az államok egységesen lépjenek fel. Mianmar például buddhista többségű ország, ahol üldözik a muszlim rohingja kisebbséget, Malajzia és Brunei viszont egyértelműen muszlim ország. Indonézia vallásilag sokszínű, de a lakosság nagy része muszlim, és az indonéziai a világ legnagyobb muszlim lakossága.

Thaiföld és Kambodzsa királyság, Mianmar kisebb demokratikus megszakításokkal katonai diktatúra, Malajzia és Brunei szultanátus, Laosz és Vietnam szocialista köztársaság, a Fülöp-szigetek, Indonézia és Szingapúr köztársaságok. Igazi, nyugati értelemben vett demokrácia egyik országban sincs – Indonézia és a Fülöp-szigetek áll ehhez a legközelebb –, de Mianmart és Kambodzsát leszámítva a diktatórikus elnyomás sem jellemző. Az egyetlen ország, amelyet soha nem gyarmatosítottak, Thaiföld (történelmileg Sziám néven volt ismert), egyébként brit (Burma, Malajzia), francia (Vietnam, Laosz, Kambodzsa), holland (Indonézia) és amerikai (Fülöp-szigetek) gyarmatok is voltak itt.

Eme sokszínűség miatt az ASEAN nem olyan szervezetként képzelendő el, mint például az Európai Unió, ahol jelentős a szupranacionális intézmények szerepe. Az ASEAN gyengesége miatt fontos külpolitikai kérdésekben meglehetősen korlátozott az együttes fellépés lehetősége. A szervezet központja az indonéziai Jakartában van, és a 255 milliós Indonézia az, amely leginkább képes lenne vezetni a szövetséget (ahogy például Németország az EU-t), de visszahúzódó külpolitikája miatt erre nem hajlandó.

Az ASEAN országai. Forrás: Wikimedia Commons

Ambivalens viszonyulások a két szuperhatalom irányába

Kínával és az Egyesült Államokkal szemben alapvetően mind a tíz ország távolságtartó, és ha vannak is formális szövetségek a két szuperhatalommal, ezeket igyekeznek a másikhoz való közeledéssel ellensúlyozni. Amerika leghagyományosabb szövetségese a térségben egykori gyarmata, a Fülöp-szigetek, de mind az ország vezetése, mind a népe ambivalens magatartást tanúsít az Egyesült Államokkal szemben. Duterte elnöksége óta nagyon látványos a Kínához közeledés, de a márciusban esedékes elnökválasztás ebben hozhat változást. Amerika másik kimondott szövetsége Thaiföld, amellyel azonban az utóbbi években, egész pontosan a 2014-es, Washington által elítélt államcsíny óta megromlott a viszony, és az ország egyre inkább Kínához közeledik.

A térségben az Egyesült Államokhoz áll még közelebb Szingapúr és Vietnam. Szingapúr és Amerika között nagyon erőteljes a katonai együttműködés, ami Kínának szúrja a szemét. Ugyanakkor a városállam igyekszik Peking felé is gesztusokat gyakorolni, és Kína Szingapúr vezető kereskedelmi partnere.

Érdekes Vietnam viszonya a két szuperhatalomhoz. Amerika az 1960-as és ’70-es években itt vívta a hidegháború legnagyobb háborúját, ami óriási kudarccal végződött. Saigon elestét követően a kommunista, Kína által támogatott Észak-Vietnam elfoglalta Dél-Vietnamot, és azóta szocialista köztársaságként működik az ország.

Történelmileg azonban Vietnamnak ellentmondásos a kapcsolata Kínával, amely sokszor leigázta, és mindeddig utolsó háborúját is déli szomszédjával vívta.

Bár mindkét országban kommunista egypártrendszer van, a mély történelmi ellentétek, továbbá a Dél-kínai-tengerrel kapcsolatos viták miatti feszültség erősebb, mint az ideológiai közösség. Vietnam a Kínával kapcsolatos félelmei miatt a legközelebb áll Amerikához a térség országai közül, habár formális szövetség nincs köztük.

Amerikához hagyományosan közel állt Indonézia, ahol nem sokon múlott, hogy szintén kommunista hatalomátvétel történt, végül a Kína által támogatott kommunista pártot nagyon durva vérengzésekkel kísérve megsemmisítették. A bezárkózásra hajlamos ország azonban igazi szövetségese soha nem lett az Egyesült Államoknak, és napjainkban folyamatosan közeledik Kína felé. Malajzia és Amerika között van katonai együttműködés, de a muszlim többségű ország ezt nem veri nagy dobra, sőt inkább hallgat róla.

Rodrigo Duterte, a Fülöp-szigetek elnöke az ASEAN-országok külügyminisztereivel a szervezet 50 éves jubileuma alkalmából rendezett találkozón. Richard Madelo / a Fülöp-szigetek elnöki hivatala / Wikimedia Commons

Három olyan ország van, amelyeknek az Egyesült Államokkal való kapcsolatai elenyészőek, Kínához viszont annál közelebb állnak. Shambaugh a könyvét még a 2021. február 1-jei mianmari katonai puccs előtt írta, melyet megelőzően a Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Kjí vezette ország igyekezett jó kapcsolatokra törekedni mindkét szuperhatalommal. A puccs és a nyomában létrejött véres katonai diktatúra azonban elvágta a szálakat Washington felé, és most egyértelmű a közeledés Kína irányába.

Ugyanakkor éppen Mianmar példázza azt is, milyen ellenálláshoz vezet a túlzott kínai nyomulás. Kína ugyanis az évszázad elején hatalmas beruházásokat hajtott végre az országban, amelyet kínai emberek tömegei árasztottak el. Peking nem volt tekintettel környezeti és egyéb szempontokra, ezért a mianmariak elégedetlensége nőttön-nőtt. 2011-ben végül a katonai juntának is lépnie kellett, és váratlanul leállított egy nagy vízerőmű-projektet (260.) Ezt Shambaugh „mianmari pillanatnak” nevezte el, amellyel arra a jelenségre utal, hogy a délkelet-ázsiai országok lakosainak egyszerre csak elege lesz Kína hatalmas gazdasági nyomulásából, melynek zászlóshajója az „Övezet és Út” projekt.

Ez a „mianmari pillanat” Laoszban és Kambodzsában is elkövetkezhet, amelyek egyelőre Kína kliensállamainak tekinthetők. Kambodzsában a miniszterelnök, a diktatórikus hajlamú Hun Szen lényegében Peking bábja, de ha ő kiesne a hatalomból, Phnom Pehn is könnyen Kína-ellenes fordulatot vehetne. Hogy érzékeltessük a kínai nyomulás természetét, álljon itt egy hosszabb idézet a kötetből Laosz kapcsán (265.):

A kínai vállalatok megkezdték a fakitermelést, az ásványi anyagok és a drágakövek kitermelését, gátakat építettek a folyókon […]. Megkezdték a növényvédőszerek alkalmazását […], ami miatt szennyeződés kerül a vízadó rétegekbe, a folyó [Mekong] alsó folyásába és a tavakba. […] emiatt a banánültetvényeken dolgozók 63 százaléka megbetegedett. Ennek következtében sok falusi embert megfosztottak a tradicionális halászati tevékenységek lehetőségétől. A következő szakasz a kínai gazdasági rablóhadjárat volt (egyes helybeliek ezt inváziónak nevezik), amikor a 2000-es évek elején létrehoztak Laoszban néhány különleges gazdasági övezetet. Ezek olyan körzetek, amelyek egyszerűsített (vagy be nem tartott) szabályozási környezetben működnek, vagy kikerültek a laoszi kormány ellenőrzése alól. […] Több hatalmas kaszinó is épült. Bár az egyiket (Golden Boten City) a kínai hatóságok bezárták, mert kirívó hírek érkeztek zsarolásról, emberrablásokról és gyilkosságokról, mások viszont továbbra is működhetnek.

Ez az erőszakos gazdasági invázió az egyik olyan tényező, ami a délkelet-ázsiai országokat szembefordíthatja Kínával, és amely Shambaugh szerint Amerika számára jó lehetőséget kínál arra, hogy közelebb vonzza magához a térség államait. A másik a Dél-kínai-tenger, amelynek 90 százalékát Kína különböző történelmi jogcímekre hivatkozva magának követeli, és vízből alig kiemelkedő zátonyokon hoz létre mesterséges szigeteket, majd emel azokon katonai támaszpontokat. A Fülöp-szigetek kezdeményezésére egy 2016-os hágai ítélet kimondta, hogy Kínának nincs megfelelő jogcíme a tengeri kereskedelme szempontjából létfontosságú tengerre, de Peking köti az ebet a karóhoz, és tovább folytatja a tenger meghódítását. Ezzel viszont több térségbeli ország, így Vietnam, Malajzia, Indonézia vagy a Fülöp-szigetek területi igényeit is sérti.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 12. 10. Ezért kell Kínának egy egész tenger, akár súlyos áldozatok árán is

Bár Shambaugh hangsúlyozza, hogy ő maga nem történész, de pazar bemutatását nyújtja az Egyesült Államok (2. fejezet), majd Kína (4. fejezet) Délkelet-Ázsiával folytatott kapcsolatai történetének. A történeti gyorstalpaló után előbb Amerika (3. fejezet), majd Kína (5. fejezet) jelenlegi térségbeli kapcsolatainak bemutatása következik. Shambaugh felvázolja a kapcsolatok különböző szintjeit – katonai-biztonsági, gazdasági, politikai-diplomácia, kulturális –, majd egyenként is végigveszi, hogy a két szuperhatalom hogyan viszonyul az ASEAN egyes országaihoz. Ezek után a leghosszabb, 6. fejezetben azt vizsgálja meg országról országra, hogy ők hogyan viszonyulnak a két szuperhatalomhoz.

John Kerry amerikai külügyminiszter az Egyesült Államok és az ASEAN New York-i találkozóján, 2015. szeptember 30-án. Amerikai Külügyminisztérium / Wikimedia Commons

Az utolsó, 7. fejezetben a jövő lehetséges irányait mutatja be a kötet. Shambaugh négy lehetséges forgatókönyvet vázol fel:

További húzás az erősebbhez: folytatódik a Kína felé húzás tendenciája, az Egyesült Államok elveszíti a versenyt a régióért folytatott küzdelemben. Folytatódik a „puha rivalizálás” és a versengő egymás mellett élés: vagyis Amerika és Kína versengése nem mélyül el egy hidegháborúhoz hasonló konfliktusig, és a délkelet-ázsiai országok is igyekeznek megőrizni a stratégiai távolságtartást. „Kemény rivalizálás” és polarizáció: hidegháborús szembenállás jön létre a két szuperhatalom között, erősödik a Délkelet-Ázsia lojalitásáért folytatott verseny. Ehhez azonban Kínának erőteljesen fokoznia kell a térség országainak felfegyverzését, melynek lehetőségei Shambaugh szerint még nem adottak. Semlegesebb távolságtartás: a régió országai elkezdenek távolodni Kínától annak túlkapásai miatt („mianmari pillanat”). Ezzel párhuzamosan közelednek Amerikához, de hogy egyoldalúan Washington partnerei legyenek, annak a lehetősége kizárható.

David Shambaugh nemcsak jeles Kína-szakértőként és egyetemi oktatóként, hanem különböző amerikai külpolitikai kormányszervek egykori dolgozójaként is jó ismerője a Távol-Keletnek. Számos politikust személyesen is ismer, a kötet írásának három éve alatt pedig beutazta a teljes térséget, beszélt diplomatákkal, az ASEAN tisztviselőivel, kínai és amerikai tisztviselőkkel, így elsőkézből szerzett információkat oszthat meg olvasóival. Tapasztalatainak és a háttérbeszélgetéseknek köszönhetően a jelenségek és a diplomáciai lózungok mögé lát, és kritikusan szemléli mind az Egyesült Államok (különösen a Trump-adminisztráció), mind Kína tevékenységét.

Rámutat az ismeretek súlyos hiányosságaira is. Mint kiderül, sem Kína, sem Amerika nem ismeri eléggé Délkelet-Ázsiát, és fordítva. Ha egyes országokkal kapcsolatban vannak is alapos ismeretek, a térség egészét általában az amerikai kutatók sem látják át. Shambaugh könyve ezért nemzetközileg is hiánypótló kötetnek számít, és külön örvendetes, hogy mi, magyar olvasók is kézbe vehetjük.

David Shambaugh: Ahol nagyhatalmak találkoznak. Amerika és Kína Délkelet-Ázsiában. Ford.: Lukács Tibor. Pallas Athéné Könyvkiadó, Budapest, 2021.

Címlapkép: Joe Biden amerikai elnök az Egyesült Államok és az ASEAN virtuális találkozóján 2021. október 26-án. Forrás: Getty Images