Az Anonymus állítólag orosz tévécsatornákat hekkelt meg, és felvételeket közölt az ukrajnai háborúról

A BBC független módon nem tudta bizonyítani az állításokat.

Egy másik Twitter-posztjában az Anonymus megjegyezte,

a valaha látott legnagyobb akciójuk volt ez.

A Kyiv Independent szerint a hekkercsoport az ukrajnai háborúról készült felvételeket játszott be a csatornákon, illetve háborúellenes üzenetet helyezett el rajtuk.

The hacking collective hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] #Anonymous