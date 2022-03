Hiába kérleli a világ Vlagyimir Putyint, egyre hevesebbek a harcok Ukrajnában - Itt vannak a legfontosabb hírek hétfőn

Legjobb esetben is hétfőn kerülhet sor a tárgylások harmadik fordulójára Oroszország és Ukrajna között, miközben az orosz csapatok egyre hevesebben támadják az ukrán nagyvárosokat és a környező településeket, a menekültek száma pedig gyorsan emelkedik. Vlagyimir Putyinnal sorra egyeztetnek a világ vezetői, akik arra próbálják rábírni, állítsa le az Ukrajna ellen folytatott háborút, amelynek egyre több civil is áldozatául esik. Volodimir Zelenszkij pedig újra légtérzárat követel, miután az oroszok megtámadtak egy ukrán repülőteret és hadiüzemek lerombolását helyezték kilátásba. Az elmúlt órák legfontosabb eseményei: Az orosz–ukrán béketárgyalásokon ugyan megállapodás született arról, hogy humanitárius folyosókat létesítenek Irpinynél, amelyeken keresztül a civilek elhagyhatják a háborús területet. Videófelvételek alapján viszont az oroszok nem tartották be a tűzszünetet, lövik a városból menekülő civileket. Naftali Bennett izraeli miniszterelnökük vasárnap a közvetítő tárgyalások újabb fordulóján telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Olaf Scholz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) aggódik amiatt, hogy ukrajnai források szerint az orosz erők korlátozták az ország délkeleti részén fekvő Zaporizzsjai területen található atomerőműben dolgozók kommunikációját a külvilággal. Franciaország már jódtablettákat küld Ukrajnába arra az esetre, ha a harcok során nukleáris baleset következne be. A hétvégi fejleményekre élesen reagálnak a befektetők: tovább menetel a svájci frank és a dollár az euróval szemben, az olaj árfolyama pedig rég nem látott szinteken jár. A KPMG és a PwC bejelentette , kivonulnak Oroszországból, míg az American Express felfüggesztette oroszországi műveleteit.