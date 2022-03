A színfalak mögött ádáz kibercsata dúl az oroszok és az ukránok között

Az orosz-ukrán háború harcai nem csak a szárazföldön és a levegőben, de a kibertérben is egyre hevesebbé válnak, és úgy tűnik, mindkét fél igyekszik egyre több hadra fogható hackert megnyerni a saját kibervédelmi céljainak. A virtuális összecsapások egyre gyakoribbak, de a sokak által előrevetít masszív orosz kiberhadműveletre egyelőre ismeretlen okokból nem került sor. Az ukránok közben egyre több sikeres műveletet indítanak orosz kormányoldalak ellen, és ehhez önkéntes hackereket is toboroznak. Az ügyüket pedig a titokzatos Anonymus csoport is támogatja már a kezdetek óta.

Kiberharc, orosz hagyomány

Oroszország mindig is az államilag támogatott hackertámadások fellegvárának számított, már a háborút megelőző években bevezetett szankciókra is hackertámadások sorozatával válaszoltak a kormányközeli orosz hackercsoportok. Az ukrán állam pedig már a két ország konfliktusának az eleje óta védekezni kényszerül az infrastruktúra megbénítására indított kibertámadások ellen.

2015-ben orosz hackerek egy nagyszabású hackertámadást intéztek az ukrán elektromos hálózat ellen, amely országszerte áramkimaradásokhoz vezetett.

2017-ben pedig egy ukrán könyvelőszoftveren keresztül telepítették a hírhedt NotPetya vírust, amely elterjedve a világhálón több millió dolláros kárt okozott a vállalatoknak.

Az inváziót megelőző hetekben egy új, pusztító szoftvert sikerült azonosítaniuk az ukrán hatóságoknak, amely addigra már több száz számítógépre telepítette fel magát, és ezalatt az idő alatt fontos adatokat távolított el a helyi hatóságok szervereiről.

Az orosz állami szervek nem kötődnek hivatalosan ezekhez a csoportokhoz, azok viszont rendszerint a kormány agendáját hajtják végre. Jól szervezettek és bőségesen finanszírozzák őket.

Támadás a kibertérben

Az orosz inváziót megelőző napon összeomlott az ukrán parlament, a külügyminisztérium és a fegyveres testületek weboldala, röviddel utána pedig az egészségügyi minisztérium, a miniszteri kabinet és több magánkézben lévő bank oldala is elérhetetlenné vált. A nyugati szakértők aggodalma, miszerint a leállás orosz katonai hackercsoportok tevékenysége miatt következett be, végül beigazolódott, és a február 24-ei események ismeretében már az is egyértelművé vált, hogy a nagyszabású kibertámadással a teljes ország leigázására irányuló hadműveletnek ágyazott meg az orosz katonai vezetés.

A webes felületeket túlterheléses támadás, azaz DDoS (distributed denial-of-service) érte. A kiberhadviselés gerincét adó túlterheléses támadások ma már hatalmas méretet öltenek és a modernkori hadviselés egyik állandó fegyverévé váltak.

A NetBlocks kiberbiztonsági szervezet szerint az ukrán internet már az orosz támadás második napján súlyos károkat szenvedett, különösen az ország déli és keleti részén, ahol a harcok jelenleg is a leghevesebbek. A GigaTrans, Ukrajna fő internetszolgáltatójának összeköttetése a normál szint 20 százalékára csökkent, mielőtt péntek este visszatért volna egy magasabb szintre

AZ UKRÁN TELEKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREKBEN BEKÖVETKEZŐ ZAVAROK HATÁSSAL LEHETNEK A POLGÁRI VÉDELMI CSAPATOKRA, AMELYEKET VÁROSAIK VÉDELMÉRE MOZGÓSÍTOTTAK.

Dezinformációs hadműveletek

A túlterheléses támadások mellett az orosz hackercsoportok az orosz állami média által is közvetített propagandának is igyekeznek megágyazni különböző dezinformációs hadműveletekkel. Az ukrán közszereplők és katonai vezetők közösségi média fiókjainak feltörésével és azokon keresztül álhírek terjesztésével igyekeznek demoralizálni az ukrán lakosságot. A Meta szerint egy Ghostwriter nevű hackercsoportnak több fontos ukrán vezető fiókjába sikerült behatolnia, majd azokról olyan videókat posztoltak, amelyek az ukrán hadsereget gyengének és megtörtnek mutatják. Egy ilyen videón állítólag ukrán katonák szerepelnek, akik egy fehér zászlót lobogtatva megadják magukat az orosz csapatoknak.

A Meta továbbá azt is állítja, hogy egy kijevi központú titkos csoport olyan weboldalakat üzemeltet, amelyeken önmagukat függetlennek beállító sajtótermékek terjesztenek dezinformációs tartalmú cikkeket. Ezekben többnyire a Nyugat árulásáról és Ukrajnáról, mint bukott államról írnak.

Az orosz gazdaság elfojtására irányuló szankciókra válaszul vélhetően egyre több lesz a támadás, és az intenzitásuk is nőni fog, nem csak az elsődleges célpont Ukrajna ellen, hanem a szankciókat elfogadó országok infrastruktúrája ellen is.

Nagy-Britannia legnagyobb hazai hitelezője, a Lloyds erre számítva bejelentette, hogy az ukrán válság súlyosbodása miatt fokozott készültségbe kapcsol, hogy kivédje a támadásokat.

Keményebb támadásra számítottak

A Times által megszólított kibervédelmi szakértő szerint, a korábbi évek agresszív orosz kiberhadműveleteiből kiindulva mindenki egy széleskörű, masszív és súlyos károkat okozó támadásra számított, amely a teljes ukrán infrastruktúrát működésképtelenné teszi, és sikeresen lekapcsolja az országban az internetet.

Az invázió előrehaladtával azonban egyre inkább az látszik, hogy elmarad ez a nagyszabású, fejlett kibereszközöket is hadrendbe állító orosz hackertámadás.

Az orosz hackerek eddig többnyire a már említett túlterheléses támadás eszközéhez folyamodtak, amely hatásos ugyan, ha rövid távon kell zavart okozni, de az online infrastruktúra tartós leépítésére nem alkalmas. Ezeknek az eszközöknek az alkalmazásához nincs szükség összetett technológiai készségekre, vagy arra, hogy az ellenség rendszereinek a sebezhető pontjait alaposan feltárják, amely szintén egy magas szintű képzettséget feltételező művelet.

A fehérorosz hackerekről szóló jelentések, amelyek adathalász támadásokról szólnak EU-s tisztségviselők és ukrán katonai vezetők email fiókjai ellen, szintén olyan eseteket, amelyek arra engednek következtetni, hogy a támadásokat egyszerű eszközökkel hajtják végre, többnyire egymástól független csoportok. Úgy tűnik, a hadsereg által közvetlenül irányított és koordinált támadás egyelőre még várat magára, vagy megfelelő eszköz híján nem is fog sorra kerülni

Természetesen az évtizedes hagyományokra visszatekintő orosz kiberhadviselés még tartogathat meglepetést, így egyelőre még korai lenne leírni őket, és arról sem állíthatunk semmi biztosat, hogy mekkora és milyen fejlett kiberfegyver-arzenállal bírnak az oroszok.

AZ IS ELŐFORDULHAT, HOGY AZ OROSZ HADSEREG EBBEN A HÁBORÚBAN NEM TARTJA STRATÉGIAILAG FONTOSNAK A KIBERHADMŰVELETEKET, ÉS A INKÁBB A HAGYOMÁNYOS FEGYVERNEMEKRE TÁMASZKODIK.

A Goldman Sachs szakértői kissé máshogy látják a helyzetet, és a számításaik szerint hamarosan súlyos gazdasági károkat jelentő kiberhadműveletek indulhatnak meg az Egyesült Államok és szövetségesei, valamint az oroszok között. Egy ilyen háborút az Egyesült Államok gazdasága vélhetően kisebb veszteséggel tudna kiheverni, de figyelembe véve, hogy tavaly az államilag finanszírozott támadások 60 százalékát orosz hackerek hajtották végre, fokozott készültségbe kell majd kapcsolnia a kibervédelmi eszközeit. A támadások célpontjai elsősorban olyan stratégiailag is fontos ágazatok lehetnek, mint a bankszektor, az energiaszektor és a közlekedés.

Ukrán ellencsapás

Amennyire elmaradt a várakozásoktól az orosz hacker-invázió, annyira hatásos volt az ukrán ellencsapás, amelyet a világ számos kormánya és több nemzetközi nagyvállalat - például a Microsoft - is erőforrásokkal támogat.

Korábban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiberbiztonsági szakértője, Krasznay Csaba elmondta, hogy Ukrajna egyik fő célja a kiberfölény megszerzése volt az oroszok elleni háborúban, és ez a célját vélhetően el is érte. Krasznay Csaba azt is kiemelte, hogy egy ukrán kiberbűnözői csoport "hazafias hackerként" támadja az orosz csoportokat.

A kibertérben zajló hadműveletekhez sok független szereplő is csatlakozik, akik a kormánytól független támadásokat indítanak a orosz állami oldalakkal szemben. Emiatt a hatóságoknak – mindkét fél részéről – egyre nehezebb meghatározni, hogy ki hajtotta végre az adott támadást. Az internetes alvilág hackerei a fegyverek konfliktus kirobbanásával irreguláris egységekbe szerveződve, ki-ki a számára szimpatikus oldalon lépett be a háborúba. Az ukrán és az orosz kormányok Telegram csatornákon keresztül próbálják összefogni és a koordinálni az önkéntes hackereket.

Az ukrán kormány által létrehozott 285 000 fős Telegram csatornán a hatóságok részletes útmutatást osztanak meg arról, milyen szoftvert érdemes használni, hogyan kell elrejteni a lokációt és a személyazonosságot, és hogy milyen célpontokat érdemes megtámadni.

Utóbbi esetében bankok, telekommunikációs cégek, ATM hálózatok és kormányzati weboldalak jöhetnek szóba. A hadműveletekhez az ukrán kormány állítólag már egy 1000 fő önkéntesekből álló hackercsoportot koordinál.

Bejelentkezett az Anonymus is

Az ukrán kiberhadműveleteket támogatja az Anonymus hackercsoport is: az ukrán Állami Távközlési Szolgálat adott róla hírt a Twitteren, hogy több mint hat orosz kormányzati oldal leállt, a Kreml honlapja mellett az orosz médiahatóság honlapja sem működik, és több orosz televíziós csatorna ukrán dalokat kezdett el sugározni. A CNN beszámolója szerint az orosz honvédelmi minisztérium honlapja is leállt egy időre.

Később támadás érte a Gazprom állami olajcéget és az orosz állami hírügynökséget, az RT-t. Emellett több orosz és fehérorosz kormányszerv oldala is elérhetetlenné vált. Az RT-n egy február 28-án megjelent cikk erősítette meg, hogy az Anonymous múlt pénteken sikeres támadást indított az oldaluk ellen, és egy időre a Kreml weboldala is elérhetetlenné vált. A cikk szerint több orosz és fehérorosz médium oldalán is az „Állítsátok meg a háborút!” felirat jelent meg a szokásos tartalom helyett.

Szombaton a hackercsoport sikeres támadást indított az orosz titkosszolgálat, az FSZB weboldala ellen, amely órákon át elérhetlenné vált.

Hétfőn a BBC szerint, a csoport meghekkelte a Rosszija 24, a Pervij Kanal és a Moszkva 24 orosz televíziós csatornákat, valamint a Wink és az Ivi streamingszolgáltatókat. A Kyiv Independent szerint a hackercsoport az ukrajnai háborúról készült felvételeket játszott be a csatornákon, illetve háborúellenes üzenetet helyezett el rajtuk. A BBC nem tudta megerősíteni független módon az állításokat, de az Anonymus Twitter-posztja szerint ez volt eddig a csoport valaha látott legnagyobb akciója.