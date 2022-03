Európa fenegyerekéből a Nyugat jófiúja – Pár nap alatt fordult hatalmasat egy uniós ország megítélése

Miközben az elmúlt években Lengyelország az Európai Unió egyfajta fenegyerekeként került föl a nagy nyugati lapok címlapjaira, az Ukrajnát érő orosz fenyegetés, majd invázió miatt jelentős fordulat látszik kibontakozni. Lengyelország ugyanis Ukrajna első számú segítőjeként jelenik meg: Varsó az éllovasa az Oroszország elleni keményebb fellépésnek és az Ukrajna támogatását célzó nyugati egységnek, a menekültek több mint kétharmadát fogadja, messze felülmúlva az összes szomszédos országot, a fegyverszállítmányok is Lengyelországon keresztül haladnak át, és a nagy nyugati hatalmak multilaterális tárgyalásain is többször jelent meg már önálló hatalomként. Azonban úgy tűnik, a nyugati közvélemény javuló megítélése (egyelőre) nem fordul át a Lengyelországgal kapcsolatos jogállamisági problémák EU részéről történő elengedésébe.

Lengyelország fogadja messze a legtöbb ukrajnai menekültet

Az Ukrajnából menekülők legnagyobb része Lengyelországon keresztül lépi át a határt. A lengyel határőrség hétfő reggeli jelentése szerint már 1 millió 67 ezren mentek át Lengyelországba Ukrajna felől az orosz invázió február 24-i kezdete óta. Csak vasárnap 142 300 menekült érkezett.

A lengyel–ukrán határ mintegy 535 kilométeres, ami a román vagy a moldáv határhoz képest nem számít hosszúnak, viszont Moldova nem uniós és NATO-tagállam, Románia felé pedig a Kárpátok miatt lassabb és nehezebb az átkelés, ezért érthető, hogy miért Lengyelországot éri messze a legnagyobb menekültáradat.

Az ENSZ hétfői jelentése szerint

1 027 603 menekült érkezett Ukrajnából Lengyelországba (ez valamivel alacsonyabb szám, mint a lengyel közlés), a további sorrend a következő: Magyarország: 180 163 Szlovákia: 128 169 Moldova: 82 762 Románia: 78 977 Oroszország: 53 300 Fehéroroszország: 406

Vagyis

az Ukrajnából menekülők több mint kétharmada Lengyelországnál lépte át Ukrajna határát.

Több mint 183 ezren ezekből az országokból továbbhaladtak más európai államokba. Lengyelország felé a nagy tömeg miatt akár 60 óra is lehet a várakozási idő, ez Románia esetén például 20 óra.

Bár a lengyel állam és a lengyel civilek a legtöbb beszámoló szerint hatékonyan és gyorsan segítenek a menekülteknek, a rá nehezedő nyomás miatt Lengyelország vasárnap segítséget kért az EU-tól a válság kezelésére. A lengyel kormány hétfőn bejelentette, 8 milliárd zlotys (mintegy 640 milliárd forintos) alapot hoznak létre az ukrajnai menekültek megsegítésére. Egy felmérés szerint a lengyel lakosság 90 százaléka támogatja az ukrajnai menekültek befogadását, 65 százalékuk pedig azt mondta, személyesen is hajlandó segíteni.

Lengyelország már eddig is vonzó célpont volt az ukránok számára: az elmúlt években mintegy 1 millió ukrán állampolgár ment vendégmunkásként a nyugati szomszédba. Sok közülük szeretne tartósan letelepedni. Összesen mintegy másfél millió ukrán él ma Lengyelországban.

Félelem Oroszországtól, segítség Ukrajnának

Lengyelország történelmi okokból meglehetősen tart Oroszországtól. Lengyelország több hullámban történő felosztása során Oroszország jelentős lengyel területekhez jutott, például Varsót is uralma alá vetette. Több évtizedes felosztottság és leigázottság után az I. világháború után jött létre újra független Lengyelország, de már 1919 és 1921 között háborút vívtak a szintén éppen születőben lévő Szovjetunióval (Szovjet-Oroszországgal). A Molotov–Ribbentrop-paktum titkos záradéka értelmében 1939-ben Hitler és Sztálin felosztotta egymás között Lengyelországot, majd szeptember 1-jén a német, szeptember 17-én pedig a szovjet hadsereg is megtámadta és megszállta. A II. világháború után ugyan újra létrejött a független Lengyelország, de ezúttal szovjet szatellitállamként.

Az 1989-es nyugatos fordulat után a lengyel politika vezérfonala lett az Oroszország-ellenesség és az Amerika-barátság, és ebben az egymással egyébként számos tekintetben szemben álló politikai pártok is egyetértettek.

Lengyelország – a balti országokhoz hasonlóan – növekvő aggodalommal figyelte Moszkva egyre agresszívabb külpolitikáját, különösen a Krím 2014-es megszállása és a donbaszi polgárháború kirobbanása óta. Varsó számára ugyanis létérdek, hogy legyen egy állam közte és Oroszország között, ez az állam pedig Ukrajna, amelynek nyugati része ráadásul a két világháború között lengyel terület volt, és ma is él ott lengyel kisebbség. (Lengyelország a kalinyingrádi exklávé révén határos Oroszországgal, de az a terület be van szorítva Lengyelország, Litvánia és a Balti-tenger közé.)

Lengyelország három felosztása. Halibutt / Wikimedia Commons

A növekvő félelem miatt Lengyelország a fegyverkezését is felgyorsította. A korábban tervezett 2030 helyett már 2024-ben éves GDP-jének 2,5 százalékát költené védelmi célokra, bőven meghaladva ezzel a NATO által elvárt 2 százalékot. Erre az évre 2,2 százalékos GDP-arányos védelmi költés van előirányozva.

Lengyelországban az EU-ban és a NATO-ban az Oroszország elleni szankciók és a Moszkva elleni mind keményebb fellépés éllovasa lett.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök még az Oroszország és Németország között szállító Északi Áramlat-1 gázvezeték leállítását is megpróbálta elérni Olaf Scholz német kancellárnál, erre a lépre azonban Berlin egyelőre nem hajlandó.

Ahogy az ukrán állampolgárok menekülésének, úgy a humanitárius segélyszállítmányok és a nyugati fegyverszállítmányok szállításának leginkább magától értetődő útvonala is Lengyelországon keresztül vezet.

Az Oroszországtól való félelem azonban erősebb, mint az Ukrajna segítésének szándéka, amit jól mutat, hogy Lengyelország nagyon óvakodik attól, hogy Oroszország bármilyen módon is hadviselő félnek tekintse. A hétvége folyamán fölvetődött, és Antony Blinken amerikai külügyminiszter vasárnapi moldovai látogatásán is megemlítette, hogy az Egyesült Államok vadászrepülőkkel látná el Lengyelországot, amennyiben az a saját repülőit átadná Ukrajnának. A terv ésszerű alapja az lett volna, hogy az ukrán pilóták tudnak repülni a lengyelek szovjet gyártmányú Mig–29-eseivel, így ezeket a régebbi gépeket megkapnák, a lengyelek pedig amerikai F–16-osokat kapnának cserébe. A lengyel miniszterelnök kancelláriája azonban Twitter-üzenetében álhírnek minősítette azt, hogy vadászgépeket küldenének szomszédjuknak, illetve hogy megengednék nekik repterük használatát. Az egyértelmű állásfoglalás azt mutatja, Lengyelország tart attól, hogy a vadászrepülők küldését Moszkva a háborúba való konkrét beavatkozásként értékelné.

A lengyel légierő egy Mig–29-es vadászrepülőgépe. Julian Herzog / Wikimedia Commons

Lengyelországban már most is jelentős NATO-csapatok állomásoznak, és továbbiak érkezése várható. Jelenleg több mint 10 ezer fős a lengyelországi amerikai kontingens, Varsó pedig a biztonság érdekében e jelenlét további növelésére törekszik. A lengyel miniszterelnök és az amerikai külügyminiszter szombati találkozójukon meg is erősítették, hogy meg kell erősíteni a NATO keleti szárnyát, amelynek egyik oszlopa Románia mellett éppen Lengyelország.

Változik Lengyelország megítélése Nyugaton

Az Európai Unióban Magyarország mellett Lengyelország kapta a legtöbb jogállamisági kritikát a Jog és Igazságosság (PiS) párt 2015-ös hatalomra kerülése óta. Az EU és Lengyelország konfliktusa október elején lépett új szintre, amikor a lengyel alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítélte az uniós alapszerződés egyes pontjait, vagyis a testület szerint az uniós alapszerződés nem áll a hazai alkotmány felett. A döntés megdöbbenést és éles kritikákat váltott ki uniós és tagállami vezetők között.

Február közepén Magyarország és Lengyelország elbukta a jogállamisági mechanizmus elleni pert. Varsó számára 36 milliárd eurós támogatás és kölcsön ragadt bent az Uniónál, amit a koronavírus-járvány hatásainak enyhítésére kapott volna. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, Lengyelország ezt az összeget csak akkor kapja meg, ha rendbehozza az igazságszolgáltatási reform vitatott részeit.

Az ukrajnai orosz invázió azonban új helyzetet eredményezett, Lengyelország pedig az uniós egység egyik kerékkötőjéből annak fő kezdeményezőjévé vált.

Egy a Politicónak nyilatkozó elemző, Jakub Jaraczewski szerint a háború megváltoztatta a számításokat.

Van egy nagyon erős érzés Lengyelországban, hogy haladjuk meg a politikai különbségeket, és álljunk ki a külső fenyegetéssel szemben

– mondta.

A politikai ellentétek az országon belül, illetve a lengyel kormány és az EU közötti ellentétek azonban továbbra is megmaradni látszanak. Egyelőre úgy tűnik, az ukrajnai események miatt Lengyelország nyugati megítélésében bekövetkező változás nem váltható át a sokak számára aggasztó lengyelországi belpolitikai folyamatokba való belenyugvásba.

Címlapkép: Ukrajnai menekültek várnak egy Varsóba induló vonatra 2022. március 7-én. Forrás: Getty Images