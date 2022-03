Itt van Biden nagy bejelentése! Amerika betiltja az orosz olajimportot

Joe Biden amerikai elnök kedden bejelentette, hogy betiltja az orosz olaj- és egyéb energiaimportot, megtorlásul az ukrajnai invázió miatt, hangsúlyozva a kétpárti erős támogatást egy olyan lépéshez, amelyről elismerte, hogy megemeli az amerikai energiaárakat.

"Minden orosz olaj- és gázimportját betiltunk" - mondta Biden újságíróknak a Fehér Házban. Hangsúlyozta: ez azt jelenti, hogy az orosz olaj a továbbiakban nem fogadható az Egyesült Államok kikötőiben, és az amerikai nép újabb erőteljes csapást mér Putyinra.

Az olaj ára megugrott a hírre, a Brent nyersolaj májusi szállításra 5,4%-kal, hordónként 129,91 dollárra emelkedett. Nagy-Britannia nem sokkal Biden kijelentése előtt bejelentette, hogy 2022 végéig fokozatosan megszünteti az orosz olaj- és gázimportot.

Biden szerint az Egyesült Államok és szövetségesei által bevezetett szankciók már aláássák az orosz gazdaság helyzetét. Elmondta, hogy a legújabb lépésekre a szövetségesekkel és partnerekkel folytatott szoros egyeztetés keretében került sor.

Az Egyesült Államok havonta átlagosan több mint 20,4 millió hordó nyers- és finomított terméket importált Oroszországból 2021-ben. A tilalom magas benzinárakat fog eredményezni, miközben az infláció már most is magas. Az Egyesült Államok "elenyésző mennyiségű" szenet is importál Oroszországból.

Biden azt jósolta, hogy "Putyin háborúja" következtében az árak tovább emelkednek, de ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz az amerikai népre gyakorolt ​​hatás minimalizálása érdekében. Arra is figyelmeztette az amerikai gázipari vállalatokat, hogy ne használják ki a helyzetet haszonszerzésre.

További részletek hamarosan.