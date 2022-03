Japán is emelte a tétet az Oroszország elleni pénzügyi háborúban

Japán több orosz és fehérorosz kormánytisztségviselő és üzletember pénzeszközeit fagyasztotta be Ukrajna orosz inváziója miatt - derül ki a szigetország pénzügyminisztériumának keddi közléséből.

Az új büntetőintézkedések 20 orosz állampolgárt, köztük Vlagyimir Putyin orosz elnök vezérkari főnökének helyettesét, az állami törvényhozás alelnökeit, a Csecsen Köztársaság vezetőjét és az orosz kormányhoz közeli cégek - például a Transznyeft olajvezeték-üzemeltető és a Wagner biztonsági cég - igazgatóit érintik.

A listán emellett 12 fehérorosz kormányzati tisztségviselő és üzletember neve is szerepel, valamint további 12 orosz és fehérorosz szervezet. A rendelkezés értelmében a listán szereplőkkel történő minden tranzakcióhoz a japán kormány engedélye szükségeltetik.

Tilos lesz továbbá az olajfinomító-eszközök Oroszországba szállítása, valamint betiltanak minden olyan termék fehéroroszországi exportját, amit katonai célokra is fel lehet használni.

Szankcióval sújtották a fehérorosz védelmi minisztériumot és a minszki székhelyű JSC Integral félvezető-gyártó vállalatot is. Kisida Fumio japán miniszterelnök március elején már bejelentette, hogy a háború miatt Japán szankciókkal sújtja Fehéroroszországot. Kisida ekkor elnézést kért a japánoktól, elismerve, hogy a szankciókat várhatóan japán cégek is megérzik majd, és hozzátette: mindent megtesznek azért, hogy mérsékeljék az intézkedések negatív hatását. Tokió emellett csatlakozott a G7 országok Moszkvát sújtó büntetőintézkedéseihez is.

Címlapkép: Getty Images