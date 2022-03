Kiszivárgott: itt vannak az új szankciók az oroszok ellen

Az Európai Bizottság új szankciós csomagot készített elő Oroszországnak és Fehéroroszországnak az Ukrajna elleni megszállás miatt, melyben újabb oligarchákat, politikusokat és három fehérorosz bankot is szankcionálnak. Utóbbiakat kizárhatják a SWIFT nemzetközi bankközi üzenetküldő hálózatából - értesült a Reuters három forrásától.

Az új szankciók Oroszország és az oldalukon az Ukrajna elleni fegyveres konfliktusba belépett Fehéroroszország ellen irányulnak. A jelenleg javaslatként megfogalmazott szankciókról kedden döntés születhet, az EU nagykövetei magyar idő szerint 15 órakor ülnek össze.

Három fehérorosz bankot tilthatnak ki a szankciós csomaggal a SWIFT nemzetközi bankközi üzenetküldő hálózatából, és újabb oligarchákat és politikusakat tehetnek a szankciós feketelistára.

A szankcionálandó bankokat nem nevezte meg eddig egyik a Reutersnek nyilatkozó forrás sem.

A szankciókkal megtiltják az EU-s tengerészeti felszerelések illetve szoftverek exportját Oroszországba, mely elsősorban a hajózási szektort fogja keményen érinteni.

Fontos újdonság az is, hogy a csomag részeként elkezdik a kriptoeszközök mozgásának monitorozását, melyek az EU-s szankciók megekrülését célozhatják. A minap szivárgott ki, hogy Joe Biden amerikai elnök nemsokára egy rendeletben írhatja elő, hogy a kriptoeszközök szabályozására hozzanak létre startégiát az illetékes szervek az Egyesült Államokban, ugyanis épp az oroszok elleni szankciók kapcsán merült fel a kriptós kerülőutak kérdése az országban.

Az EU-s diplomaták mindeddig változtatás nélkül elfogadták a meghozott szankciókat - jegyzi meg a hírügynökség. Vagyis arra számíthatunk, hogy a kiszivárgott szankciós-javaslatcsomagot érdemi változtatás nélkül elfogadják.

Korábbi szankciók

Emlékezetes, már most is több orosz bankot érint a SWIFT-tiltás, ugyanakkor fehérorsz bankokat eddig nem vontak be ebbe a körbe. A pénzügyi rendszert érintő legkarakteresebb szankciók egyike az orosz bankok SWIFT-rendszerről történő levágása.

A korlátozó intézkedés megtiltja a pénzügyi adatok cseréjét és szolgáltatások nyújtását a Bank Otkritie, a Novikombank, a Promsvyazbank, a Rossiya Bank, a Sovcombank, a Vnyesekonombank (VEB), valamint a VTB BANK számára. Ez az intézkedés megakadályozza, hogy a felsorolt bankok pénzügyi tranzakcióiókat bonyolítsanak világszerte a SWIFT rendszeren keresztül. Emellett több orosz személy ellen - leginkább eddig az orosz alsóház tagjai ellen, illetve befolyásos üzeletmeberek oligarchák ellen szóltak emellett a szankciók. Az orosz jegybanki tartalék azon részét, amely külföldön volt, az Egyesült Államok azonnal befagyasztotta. Az Európai Unió az orosz jegybankkal való mindenféle ügyletet letiltott, amivel még inkább rácsukta az ajtót az orosz pénzügy rendszerre.

A VAGYONBEFAGYASZTÁS, A DOLLÁR- ÉS EURÓTRANZAKCIÓK TILTÁSA ÉS A SWIFT-BŐL VALÓ KITILTÁS ÖSSZESSÉGÉBEN ÓRIÁSI AKADÁLYOKAT ÁLLÍT A PÉNZÜGYI RENDSZER ÜZEMSZERŰ MŰKÖDÉSE ELÉ.

A címlapkép forrása: Hennadii Minchenko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images