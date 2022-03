Miért halad lassan az orosz invázió? - Putyin lépéseiről beszélt a brit hadügyminiszter

Amikor megkérdezték tőle, hogy elismeri-e az ukrán hatóságok által közzétett, 11 ezer elesett orosz katonáról szóló adatot, Ben Wallace brit védelmi miniszter azt mondta, hogy nem tudja "ellenőrizni" a számot, de azt kijelentette, hogy az orosz hadsereg szenvedte el a nagyobb veszteségeket.

Jelentős veszteségeket szenvedtek a rossz vezetés, a rossz terv, a rossz felszerelés és az orosz vezetés arroganciája miatt...

- írta le az orosz veszteségek okait Wallace.

Elmondta azt is, hogy a katonai oszlop - amely az invázió első napjaiban Kijev felé tartott - elakadt, és idézte azokat a jelentéseket, amelyek szerint az ukrán különleges erők akár 30 orosz helikoptert is megsemmisítettek.

Szerinte Oroszország "nagyon lassan halad", részben azért, mert Ukrajnának megvan a morál jelentette előnye, emellett pedig bátran harcolnak.

Igen, az ország keleti részén számos várost bekerítettek... De azt tapasztaljuk, hogy az ukránok vagy ellentámadásba lendülnek, vagy visszaverik őket, amikor megpróbálják elfoglalni magát a várost

- írta le a helyezetet a brit védelmi miniszter.

Wallace szerint, ha Putyin "végül sikerrel jár", az a tény akkor is a vesztét okozhatja, hogy a hadserege "már félig kimerült":

Ha Putyin végül sikerrel jár - és ez most egy nagy "ha"... akkor több százezer katonára lesz szükség ahhoz, hogy elfoglalja [Ukrajnát] és ellenőrzése alá vonja... A hadserege már félig elhasználódott. Ebben a fázisban, a megszállás fázisában még nagyobb számú katonát veszítene, és lassan, de biztosan kimerülne a hadserege, és szerintem ez az a rész, amit még nem gondolt végig, mert arrogánsan azt hiszi, hogy az ukránok valahogy felszabadítóként fogadnák.

