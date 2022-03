Amerikai parancsnok: a történelem során még nem volt ilyen

Az Egyesült Államok stratégiai parancsnokságának (STRATCOM) parancsnoka, Charles Richard szerint az amerikai nukleáris erők felkészültek az orosz agresszió és a növekvő kínai nukleáris képességek ellenére is - számolt be Stars and Stripes . Richard szerint Amerika még nem szembesült olyan helyzettel a történelem során, mint amelyet Oroszország és Kína mostani fenyegetése jelent.