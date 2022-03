Egyre nagyobb lehet a baj Csernobilnál, aggódik Ukrajna

Az ukrán hatóságok közlése szerint nem tudják mérni a radioaktív sugárzás szintjét az egykori csernobili atomerőműnél azóta, hogy azt az orosz hadsereg vonta ellenőrzése alá, de fennáll a veszélye annak, hogy radioaktív anyag kerül a környezetbe, mert az erőmű energiaellátása megszűnt, így nem tudják hűteni a kiégett nukleáris fűtőanyagot.

Herman Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter szerdai nyilatkozatában arról is beszélt, hogy a zaporizzsjai atomerőműnél fennálló helyzetről sem tudnak semmit, mert az is az orosz hadsereg ellenőrzése alatt áll, 400 orosz katona táborozik ott. Arról, hogy Csernobilban nem tudják hűteni a kiégett fűtőanyagot, az Energoatom állami atomipari vállalat számolt be. Az energiaellátás helyreállítása mindaddig nem lehetséges, amíg ott az orosz erők vannak, és a környéken folynak a harcok - közölte a cég. Ha a kiégett fűtőelemek hőmérséklete fokozatosan emelkedik, az sugárzást eredményezhet.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy Oroszországnak sürgősen ideiglenes tűzszünetet kellene betartania a csernobili atomerőmű vezetékének javítása érdekében, mondván, hogy a sugárzás kiszivároghat, ha az áramkimaradás folytatódik. "A tartalék dízelgenerátorok 48 órás kapacitással rendelkeznek a csornobili atomerőmű táplálására. Ezt követően a kiégett nukleáris fűtőelemek tárolására szolgáló létesítmény hűtőrendszerei leállnak, ami küszöbön álló sugárzásszivárgást eredményez" - közölte a Twitteren.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) kedden közölte, hogy a csernobili volt atomerőmű egyre inkább elszigetelődik a külvilágtól az orosz hadsereg ellenőrzése alatt. A létesítmény mintegy 210 technikusa és helyi biztonsági személyzete csaknem két hete folyamatosan szolgálatban van ott, mert az orosz irányítás alatt nem történt műszakváltás. Van vizük és élelmük, de a helyzetük egyre romlik. Ráadásul a NAÜ már nincs kapcsolatban a létesítmény megfigyelő berendezéseivel, amelyek biztosítják, hogy minden nukleáris anyag a helyén maradjon. Csernobilban, az 1986-os, a világot megrázó leolvadás helyszínén még mindig tárolnak radioaktív hulladékot.

Címlapkép: Getty Images