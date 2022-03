Mi vár Oroszországra az ukrajnai háború után? Itt van az 5 legvalószínűbb forgatókönyv

Rengeteg elemzést olvasni arról, hogy milyen jövője lehet Ukrajnának az Oroszországgal való háború után. Bármi is lesz a háború kimenetele, az is világos, hogy Oroszország is példátlan helyzetbe került, hiszen a Nyugat egyik pillanatról a másikra gazdasági vasfüggönnyel próbálja leválasztani a világ pénzügyi vérkeringéséről, sorra vonulnak ki az országból a globális nagyvállalatok, és a Kreml sosem látott intézkedésekkel próbálja elkerülni a teljes gazdasági összeomlást. Mi várhat Oroszországra a háború után? Végiggondoltuk az 5 legvalószínűbb forgatókönyvet.

Először is, ennek a cikknek nem célja azt taglalni, hogy mi lesz az orosz-ukrán háború kimenetele, de akárhogy is nézzük, ez Oroszország jövője szempontjából csöppet sem elhanyagolható tényező. Feltételezzük tehát a jelenleg legvalószínűbb forgatókönyvet: Oroszország és Ukrajna véres harcok után békét köt, mindkét ország fennmarad létezni és nem lép át a fegyveres konfliktus Ukrajna határain.

Az ukrajnai háború lehetséges kimeneteleiről egyébként szintén eltérő forgatókönyvek vannak, erről itt írtunk:

1. 40 éves visszalépés, új vasfüggöny és extrém kínai függőség

A legvalószínűbb forgatókönyvnek az tűnik, hogy a háború után is Vlagyimir Putyin marad Oroszország elnöke, de az ország gazdasága összedől vagy legalábbis nagyon közel kerül az összeomláshoz és a regnáló orosz kormány hatalma is meginog. A Nyugat teljesen hátat fordít Oroszországnak, pár éven belül még az energetika területén is nullázódik az együttműködés.

A szankciós sokkból következő teljes gazdasági és politikai összeomlástól alighanem elsősorban Kína, kisebb részben pedig más keleti országok mentik majd meg Oroszországot, melyek feltöltik tőkével és technológiával azt az űrt, melyet a nyugati partnerek kivonulása hagy maga után. Ennek Oroszország számára két hátulütője van: az egyik az, hogy ez egy hosszas folyamat lesz, tehát a lakosság rövidtávon biztosan látványos életszínvonal-romlást fog elszenvedni, a másik pedig az, hogy a kínai tőke általában nem politikai szívességek nélkül érkezik más országokba. Kínai állami vállalatok tulajdonrészt szereznek a legnagyobb orosz cégekben, Peking sokkal nagyobb beleszólást nyer az orosz politikai döntésekbe, Moszkva függőségi helyzetbe kerül.

Az orosz lakosság nyilván nem fogja mindezt egy szó nélkül lenyelni. Rengeteg tüntetés, talán még erőszakos hatalomátvételi kísérletek is várhatók Oroszországban, de a regnáló kormány vasszigorral fog fellépni ezek ellen a megmozdulások ellen. Mivel a nyugati szankcióknak már nincs visszatartó ereje, hazaárulási vádak, kivégzések jöhetnek olyan emberekkel szemben, akik Putyin elnök hatalmát próbálják vitatni.

Ezzel a forgatókönyvvel egyébként Oroszország szépen lassan még akár ki is lábalhat a mostani krízishelyzetből és elszigeteltségből, de teljes politikai paradigmaváltás, egy mostaninál is autoriterebb rendszer és Kínától való hosszútávú függőség lesz az eredménye. Az utóbbival alighanem Putyin elnök is tisztában van, de most úgy tűnik, a Nyugathoz képest Kínát tartja a „kisebbik rossznak," ezért jobb alternatíva híján hajlandó egy ilyen felállásba belemenni.

2. Kormányváltás, békülési próbálkozás, aztán bezárkózás

A második legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy Vlagyimir Putyin valamilyen formában belebukik az Ukrajna elleni invázió következményeibe. Rengeteg a katonai veszteség, egyre durvábbak a szankciók, növekszik az elégedetlenség, még a totális győzelem sem ellensúlyozza biztosan a most kibontakozó belpolitikai krízist.

Ha rövid távon új kormány lesz Oroszországban, az első dolguk szinte biztosan az lesz, hogy megpróbálják rendezni a viszonyukat a Nyugattal, ledobni magukról a kirótt szankciókat. Kevés az esély arra, hogy ezen a téren sikerrel járnak. A Nyugat és Oroszország viszonyát Vlagyimir Putyintól függetlenül is sok évtizedes, ha nem évszázados bizalmatlanság jellemzi, az Egyesült Államok és szövetségeseik alighanem olyan garanciákat kérnek majd Oroszországtól (pl. nukleáris arzenál csökkentése, az Ukrajnától kötött békefeltételek módosítása, a pufferállamok "semlegességének" elengedése), melyet nem akarnak majd teljesíteni.

Innentől fogva ez a forgatókönyv nem fog sokban különbözni az elsőtől: Oroszország elszigetelt marad, egyetlen kiútja a krízisből a Kínával való együttműködés, melyben sok szempontból alárendelt viszonyba kerülne Moszkva Pekinghez képest.

3. Lassú békülés

Ha megy Putyin, ha marad, nem teljesen elképzelhetetlen, hogy a mostani sokk ellenére bizonyos területeken mégis sikerül kiegyezni a nyugati hatalmakkal, nehézkes és lassú "békülési" folyamat kezdődik az ukrajnai háború után. Ebben a kevésbé valószínű forgatókönyvben talán még el is kezd visszaszivárogni Oroszországba a nyugati tőke, fennmarad valamilyen szinten az energetikai együttműködés is az EU-val.

Ez abban az esetben valósulhat meg, ha most gyorsan sikerül lezárni az orosz-ukrán háborút, mielőtt Kijevet rommá lövik az oroszok, röviddel ezután pedig a NATO-val is sikerül megállapodni egy olyan biztonsági egyezményről, melyben helyt adnak a korábban, a Kreml által megfogalmazott „biztonsági aggályoknak.” Nem kizárható, hogy egy ilyen megállapodást gazdasági egyezmények is követik, melyek a korábbinál jobban meghatározzák azokat a „vörös vonalakat,” melyek egyik vagy másik oldalnak kifogásosak lehetnek.

Nyilván ebben a forgatókönyvben is hangsúlyos marad a kínai tőke szerepe, de talán nagyobb szintű függetlenséget nyer vele Oroszország hosszabb távon és továbbra is lesz valamekkora mozgástere Brüsszel, Washington és Peking közt.

Akárhogy is nézzük, ennek a forgatókönyvnek a mostani állás alapján nem sok esélye van a megvalósulásra. Ilyen egyezmények megkötéséhez az kellene, hogy mindkét fél bízzon abban, hogy be is lesznek tartva a szerződésekben foglaltak; most ez a helyzet nagyon nem áll fenn.

4. Reset, újjáépítés, erősebb Oroszország

A Kreml jelenleg azt a kommunikációs irányvonalat próbálja felvenni, hogy még jól is jön ez a „gazdasági reset” Oroszországnak, hiszen alkalmuk nyílik rengeteg saját képességet fejleszteni, teljes mértékben önállóvá válni, összességében egy erősebb országgá válni, mint amilyenek eddig a „nyugat igájában vergődve” voltak. Ez a program eddig is futott, a mostani szankcióktól függetlenül is.

A következő lépés egy nagy, keleti nyitás lehet, melyben az ázsiai országok tárt karokkal várják az oroszokkal való együttműködést, a volt szovjet tagköztársaságokkal, az élen Fehéroroszországgal, pedig minden korábbinál szorosabb és bimbózóbb gazdasági és politikai összefonódás jöhet létre.

A mostani reset után gyors és látványos gazdasági növekedés jön, az orosz kormány lazítja a külföldi tőkére vonatkozó szabályokat, nullázzák a társasági adókat, tőkejövedelemre kirótt adókat, Oroszország egyfajta "új Svájccá," "új Panamává" válik.

Ez a forgatókönyv most egyáltalán nem tűnik valószínűnek, hiszen az Oroszországgal, orosz kormánnyal kapcsolatos bizalmatlanság és a szankciós környezet olyan durva lesz a következő években, hogy a külföldi tőke alighanem kerülni fogja az országot, mint ördög a tömjénfüstöt. Már most is látszik, hogy a nyugaton megbélyegeznek minden olyan céget, amely Oroszországgal üzletel, elképzelhető, hogy az ukrajnai háború esetén még Iránhoz vagy Észak-Koreaház hasonló embargót is kivetnek majd Oroszországra, amely teljes mértékben ellehetetleníti az Oroszországgal való együttműködéstől azokat a vállalatokat, melyek dollárban is üzletelni szeretnének. Bizonyos nyugatról importált nyersanyagok, technológiák területén biztosan nélkülöznie kell most Oroszországnak jó néhány évig, ezek pótlása biztosan nem lesz egyszerű és gyors folyamat.

5. Teljes összeomlás

Most egyáltalán nem tűnik túl valószínűnek, de azért nem teljesen elképzelhetetlen, hogy a jelenleg regnáló kormány hatalma olyannyira meginog, akár gazdasági, akár belső, politikai események következtében, hogy egész Oroszország destabilizálódik. Elképzelhető, hogy egyes, Oroszországgal kevésbé szimpatizáló politikai erők még támogatnának is olyan folyamatokat, melyek ennek a forgatókönyvnek a megvalósulásához vezetnek. Ebben az esetben akár puccs, forradalom, polgárháború, sőt, még az ország szétszakadása is jöhet.

Most nagyon valószínűtlen, de nem teljesen elképzelhetetlen, hogy Oroszország még akár szét is szakad: egy nagyon diverz országról van szó, amely 17 millió négyzetkilométeres területen terül el, 193 etnikai csoport, 35 nyelvcsoport és hét nagy vallási csoport alkotja és regionálisan is hatalmasak a politikai nézetkülönbségek. Korábban Vlagyimir Putyin elnök is beszélt egy ilyen forgatókönyv megvalósulási lehetőségeiről, kitérve arra, hogy már a csecsen háború során történtek ilyen szeparatizmussal kapcsolatos próbálkozások.

Az viszont, ha destabilizálódik annyira egy atomhatalom, hogy a központi kormány elveszti az ellenőrzését az ország egyes részei felett, nem túl jó hír a világnak. Rengeteg fegyver, netán stratégiai csapásmérő eszközök kerülhetnek radikális szervezetek kezébe, ami globális szintű fenyegetést jelent. Az sem biztos, hogy egy véres polgárháború után egy olyan politikai erő kerül az ország (vagy kisebb országrészek) élére, amely békülékenyebb lesz a nyugati hatalmakkal szemben, sőt, akár egy jóval asszertívebb, irracionálisabb és erőszakosabb vezető is kikeveredhet egy polgárháborús helyzetből, mint a mostani.

Oroszország teljes összeomlása tehát csöppet sem nevezhető optimális kimenetelnek, sem Oroszországra, sem a globális biztonsági stabilitásra nézve. Fontos még egyszer hangsúlyozni: ez egy extrém forgatókönyv és most egyáltalán nem tűnik reálisank.

