Súlyos veszteségek az ukrajnai háborúban, folyik a civilek kimenekítése - Itt vannak a legfontosabb hírek kedden

Sorra fordulnak a nyugati nagyvállalatok Oroszországtól, egymás után jelentik be, hogy átmenetileg felfüggesztik vagy végleg megszüntetik egyes tevékenységeiket, de akár ottani cégeikből is kiszállnak, vezető nyugati politikusok pedig sorra mondanak le az orosz cégek igazgatóságaiból. Többek között nagy pénzintézetek, tech cégek, autógyártók és szórakoztatóipari vállalatok léptek. Fontos hangsúlyozni, hogy nyilvánvalóan Ukrajna iránti szimpátiacselekvésről és gesztusokról is szó van, de ez üzleti racionalitás és kényszer is egyben, ugyanis ha az ellátási zavarok miatt nincs alkatrész, vagy a szankciók miatt nem tudnak elszámolni a cégek, akkor a gyártás és az értékesítés is problémássá válik. Összegyűjtöttük, hogy hogyan és mit léptek a nyugati nagyvállalatok az ukrajnai háború és az Oroszországgal szembeni szankciók kapcsán.