Súlyos vádak Moszkvától: Amerika biológiai fegyvereket fejleszt Ukrajnában?

Huszák Dániel 2022. március 10. 16:45

Mióta megkezdődött az Ukrajna elleni nyílt orosz invázió, a Kreml küszködött azzal, hogy megtalálja a megfelelő üzenetet, amivel nemzetközi szinten is megindokolják a katonai intervenciót. Ukrajna „nácimentesítése,” az „ukrán atomprogram” vagy az állítólagos, Donyecben folyó népirtás nem ért el széles körű támogatást. Most úgy tűnik, lassan két hét után sikerült találni egy rezonáló üzenetet: az Egyesült Államok „biolaborokat” üzemeltet Ukrajnában, ahol „veszélyes fegyvereket” fejlesztenek és ezt „Amerika is elismerte.” Az üzenet nemcsak Oroszországban, hanem Kínában és semleges országokban is lecsapódott. Tényleg működhet amerikai „biolabor” Ukrajnában? Simán lehet, de ez közel sem jelenti azt, hogy Amerika Oroszországra veszélyes tömegpusztító fegyvereket fejleszt bennük és nem is lenne sok értelme egy ilyen projektnek.