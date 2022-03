Eltüntette botrányos jelképét a rettegett Azov zászlóalj

Úgy néz ki, minden közösségi médiafelületéről eltüntette a nemzetiszocializmussal összefüggésbe hozható alakulatjelzőjét az ukrán nemzeti gárda Azov zászlóaljként emlegetett különleges műveleti egysége.

Vlagyimir Putyin egyik deklarációja az ukrán háború kezdetén az volt, hogy „nácimentesíteni” akarja Ukrajnát. Akárhányszor az „ukrán nácizmus” témája szóbajön az orosz (vagy oroszpárti) médiában, előszertetettel mutogatnak az ukrán nemzeti gárda különleges műveleti egységére, az Azov zászlóaljra, melynek állományát részben tényleg neonácik, szélsőjobboldali nézeteket valló harcosok teszik ki. Olyannyira, hogy az Egyesült Államok egy időben minden számukra biztosított támogatást felfüggesztett és egy ideig latolgatták, hogy még terrorszervezetté is nyilvánítják a formációt.

Az Azovot kritizáló hangok előszeretettel mutattak rá annak tényére, hogy az alakulat címerén a náci Németország jelképeivel összeköthető szimbólumok láthatók. Az alakulat első logója tartalmazott például egy fehér fajvédők által használt „fekete napot” vagy napkereket, illetve egy „wolfsangelt,” melyet számos Wehrmacht és SS-hadosztály is használt. Pár éve a fekete napot kivették a logóból, a „wolfsangel” viszont maradt. Az Azov szerint ez a jelkép a nemzeti egységet jelenti és semmi köze a nemzetiszocializmushoz.

Most úgy néz ki, a wolfsangeltől is megválnak. Pár napja levették hivatalos Twitter-fiókjukról a jelképet, tegnap pedig kitettek egy új profilképet, melyen csupán Ukrajna térképe és a nemzeti színek láthatók egy „Azov” felirattal. Vezetőjük, „Kalina” is úgy nyilatkozott, hogy sem a zubbonyán nem volt látható az Azov wolfsangel-logója, sem a zászlókon nem volt kivehető, melyek mögötte találhatók.

Az imidzsváltás oka az lehet, hogy az Azov székhelyéül szolgáló Mariupolt heves ostrom alatt tartják az oroszok, ez most az egyik legnagyobb nemzetközi figyelmet „élvező” konfliktuszóna az egész világon. Mivel Putyin elnök egyik háborús ürügye az „ukrán nácik” jelenléte az országban, ezért alighanem minden olyan jelképet el akarnak most tüntetni az ukrán katonai döntéshozók, melyet felhasználva össze lehet kötni az Ukrajna oldalán harcoló alakulatokat a nemzetiszocializmussal.

Címlapkép: Bahtiyar Abdukerimov/Anadolu Agency/Getty Images