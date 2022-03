Fontos kijelentés érkezett a Kremlből: lehetséges a Putyin-Zelenszkij találkozó

Több jelentés is megjelent Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivőjének néhány újabb, és potenciálisan óriási jelentőségű megjegyzéséről.

Bár a fordítások néhány tudósító szerint némileg eltérnek egymástól, az idézetek szerint a Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij közötti közvetlen találkozó "lehetséges" vagy "nem kizárt".

Peszkov azt mondta, hogy "először a tárgyalóknak kell elvégezniük a maguk részét", ugyanakkor hozzátette, hogy Putyin szinte minden második nap beszélt Emmanuel Macron francia elnökkel.

Természetesen az ilyen, egy esetleges találkozó körüli megjegyzésekben mindig döntő fontosságúak az árnyalatok, és egyelőre nem kaptunk hivatalos átiratot - írja a Sky News. A szkeptikusok a Kreml nyilatkozatainak gyakori ellentmondásaira is rámutatnak, és megkérdőjelezik ennek a megjegyzés őszinteségét.

Ha azonban egy ilyen találkozó valóban reális kilátássá válna, az mindenképpen jelentős fejleményt jelentene, amely felcsillantaná a reményt, hogy létezhet olyan forgatókönyv, amelyben Oroszország vezetője hajlandó véget vetni az inváziónak - folytatták beszámolójukat.

Now Kremlin’s Peskov confirms possible meeting between Putin and Zelensky