Abszurd választást tartanak a világ egyik legelzártabb országában, amelynek lemond teljhatalmú vezetője

Szombaton elnökválasztást tartanak a világ egyik legelzártabb és legkevésbé szabad államában, a volt szovjet tagköztársaságban, Türkmenisztánban. Bár az ország a világ negyedik legnagyobb földgázkészletével rendelkezik, az emberek életkörülményei nyomorúságosak, és egyes információk szerint az ország lakossága már a fele sincs annak, mint amit a hivatalos statisztika közöl. Az abszurditásoknak azonban ezzel korántsincs vége. A most leköszönő elnök, Gurbanguly Berdimuhamedow excentrikus viselkedéséről híres, vagy inkább hírhedt, a videómegosztó platformok tele vannak az államfő nem mindennapi akcióival. És Türkmenisztánban található az a gázkráter is, amely már évtizedek óta ég, és a köznyelv csak „a pokol kapuja” néven emlegeti. Bár az ország hosszú évtizedekig a Szovjetunió része volt, Vlagyimir Putyin számára sem bír különösebb jelentőséggel, tekintettel arra is, hogy nem határos Oroszországgal.

Miközben az egész világ Oroszország ukrajnai háborújára figyel, egy harmadik volt szovjet tagköztársaságban, Türkmenisztánban szombaton előrehozott választásokat tartanak. A szinte korlátlan hatalommal bíró türkmén elnök, Gurbanguly Berdimuhamedow ugyanis február 11-én a parlament felsőházának ülésén bejelentette, lemond posztjáról, és utat ad a hatalomba a fiatal vezetőknek. Hozzátette, hogy „hatalmas élettapasztalatát és politikai tapasztalatát” továbbra is ezen a területen kívánja kamatoztatni, ami arra utal, hogy teljesen mégsem akar megválni a hatalomtól. Ahogy az is arra utalhat, hogy nem sokkal később az ország vezető pártja, a Demokrata Párt az elnök fiát, Serdar Berdimuhamedowot jelölte elnökjelöltnek, aki jelenleg miniszterelnök-helyettesként szolgál.

Türkmenisztán hivatalosan többpárti demokrácia, azonban a demokratikus díszletek mögött az elnök hatalma lényegében korlátlan. Az idősebb Berdimuhamedow nemcsak az ország államfője, hanem miniszterelnöke is, továbbá a parlament felsőházának elnöke, vagyis a három legfontosabb közjogi pozíció mindegyikét ő foglalja el, az alkotmánynak ellentmondva, amelyet egyébként néhány éve úgy módosítottak, hogy a jelenlegi elnök haláláig betölthesse a tisztséget. Ezért is volt meglepő a döntése, hogy még csak mostani ötéves ciklusát sem tölti ki, hanem 64 évesen átadja a hatalmat. A szenátusi elnöki pozíciót azonban – biztos, ami biztos – megtartja.

Ha valamelyik országra igazán illik az „Abszurdisztán” kifejezés, az éppen Türkmenisztán, amelyhez hasonló hézagmentes diktatúra a világon legfeljebb csak Észak-Koreában található. Miközben nem szabad elfelejteni, hogy a világ egyik legkevésbé szabad országáról van szó, ahol az emberi jogokat hírből sem ismerik, óriási a korrupció és a szegénység, és óriási méreteket ölt a kivándorlás, Berdimuhamedownak az észak-koreai diktátorokhoz hasonló furcsa mániái, továbbra excentrikus viselkedése állandó humorforrásként szolgál.

A videómegosztókon népszerűek a hazájában Arkadagnak (védelmező) is nevezett elnök különféle érdekes tevékenységeit bemutató felvételek, mint például mikor aranysúlyzót emel föl, lóversenyen bukik el lovával, lemezlovaskodik egy szilveszteri partin, élő adásban rúgja ki és alázza meg belügyminiszterét, vagy éppen unokájával együtt rappel.

Mindezekben igencsak hű utódja a független Türkmenisztán első elnökének, a még a szovjet korszakból az ország élén maradt Saparmurat Niyazovnak, aki magát csak „türkménbasiként”, azaz a „türkmének atyjaként” neveztette, és akivel 2006-ben váratlanul szívinfarktus végzett. Azonban Niyazovval ellentétben, aki az ország akkoriban egyetlen pártját, a nevéhez nem éppen hű Demokrata Pártot vezette, Berdimuhamedow valamelyest adott a demokratikus látszatra: 2008-ban még a többpártrendszert is engedélyezték, így az ország második pártja 2012-ben meg is alakult, és azóta hivatalosan több párt is részt vehet a parlament munkájában. Ez persze a gyakorlatban még nem tette plurális demokráciává az országot, ahol a legutóbbi elnökválasztáson, 2017-ben Berdimuhamedow a voksok 97,69 százalékát szerezte meg. Abban mindenesetre a távozó elnök sem akart lemaradni elődjétől, hogy saját magáról is aranyszobrot emeltetett a fővárosban, Asgabatban.

A kazah tüntetésektől való félelem motiválhatta az elnököt?

A türkménbasi 66 éves volt, amikor szívinfarktus végzett vele, és mivel nem jelölte ki utódját, hirtelen hatalmi űr keletkezett az országban. Az államfői pozíciót végül Berdimuhamedow szerezte meg, aki korábban alelnökként szolgált, majd a 2007. február 11-én tartott választásokon a szavazatok 89,23 százalékát kapta. A százalékarányok aztán választásról választása nőttek. A 64 éves Berdimuhamedow valószínűleg azért is lép most eggyel hátrébb, hogy biztosítsa fia számára az utódlást, de

a januári kazahsztáni események is szerepet játszhattak döntésében, ugyanis ő maga is tarthat attól, hogy a kazahsztáninál egyébként sokkal rosszabb életkörülmények végül tüntetéseket váltanak ki az elnyomott nép körében.

A Szabad Európa türkmenisztáni kiadásának cikke szerint Berdimuhamedowot láthatóan sokkolták a szomszédos Kazahsztánban kitört, és hamar vérengzésbe forduló tüntetések, amelyek gyúpontja ráadásul a Türkmenisztánnal határos Kaszpi-tengeri régióban, Mangistauban volt. Bár az állam által teljesen kontrollált türkmén média nem adott hírt az eseményekről, azokról az emberek a közelség okán tudomást szereztek. Mint ismert, Kazahsztánban a tüntetéseknek a végső lökést az autógáz (LPG) árának megduplázódása adta meg, Türkmenisztánban pedig az elmúlt években óriási áremelkedések voltak, nemcsak az üzemanyagok, hanem az élelmiszerek és más áruk, illetve a szolgáltatások árában is. Nem egyszer 300–500 százalékos áremelkedésekről is szóltak a hírek. A kazahsztáni tüntetések idején a türkmén elnök összehívta az Állambiztonsági Bizottságot, és arra utasította a nemzetbiztonsági minisztériumot, hogy szigorítsa meg a független internetes hírforrások elérését, illetve fokozza a biztonsági intézkedéseket.

Kazahsztánban végül orosz segítséggel, egész pontosan az Oroszország dominálta Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (KBSZSZ) az országba hívásával sikerült leverni a tüntetéseket. Türkmenisztán azonban a világ egyik legelzártabb országa, és szemben Kazahsztánnal, Tádzsikisztánnal és Kirgizisztánnal, nem tagja sem a KBSZSZ-nek, sem az ugyancsak Moszkva vezette Eurázsiai Gazdasági Uniónak, sőt, még a Türk Államok Szervezetében (korábban Türk Tanács) is csak megfigyelő pozíciót tölt be (Magyarországhoz hasonlóan), és azt is csak 2021 óta.

Türkmenisztán tehát Oroszország számára nem bír különösebb jelentőséggel, annak ellenére, hogy Putyin láthatóan szereti a volt szovjet tagköztársaságokat hatalmi befolyási övezetében tartani.

Türkmenisztán a legtöbb volt szovjet tagköztársasággal szemben nem határos Oroszországgal, és az orosz kisebbség száma sem jelentős (ellentétben például Kazahsztánnal.) Türkmenisztánban egyébként az Oroszország ukrajnai háborújával kapcsolatos híreket is blokkolják.

Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója a Kremlben 2017-ben. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Ebben az elszigeteltségben igencsak kérdéses, hogy bármelyik ország is Berdimuhamedow segítségére sietne, ha hatalmát tüntetések fenyegetnék. Türkmenisztánnal egyetlen jelentősebb hatalom határos, Irán, de míg ott az iszlám síita ágát követik, Türkmenisztánban a szunnitát, így nem tartozik Irán szövetségesei közé. Keleten Afganisztán a szomszédja, ahol le van zárva a határ, északról pedig három másik volt szovjet tagköztársaság, Tádzsikisztán, Üzbegisztán és Kazahsztán. Türkmenisztán zárkózottságára jellemző, hogy még a koronavírus-járvány előtt sem nagyon fogadtak turistákat, azóta azonban teljesen lezárták az országot a külföldiek elől.

Hátrébblépése után Berdimuhamedow számára a kazahok örökös elnöke, Nurszultan Nazarbajev példája is a szeme előtt lebeghet. Nazarbajev ugyan átadta az elnöki hatalmat utódjának, Kaszim-Zsomart Tokajevnek, de sok fontos tisztséget megtartott, és az ország de facto vezetőjének őt tartották. A januári tüntetéseken a tömeg elsősorban az ő távozását követelte, Tokajev pedig kihasználta a lehetőséget, és minden fontos pozícióból eltávolította elődjét. A türkmén elnök helyzete persze annyiban más, hogy ő saját fiának adja át a hatalmat, igaz, a történelemből arra is számtalan példa van, hogy egy teljhatalmú vezető saját családját sem kímélte, ha a hatalom megtartásáról volt szó.

Ki az ifjabb Berdimuhamedow?

A most 40 éves Serdar Berdimuhamedowot következetesen építette fel utódjaként a jelenlegi elnök. Bár miniszterelnök-helyettesként jelenleg a kormányfői posztot is betöltő apja helyetteseként szolgál, csak ritkán nyilatkozik meg a nyilvánosság előtt. Excentrikus és viselkedésében könnyedséget mutató apjával szemben Serdart visszahúzódó és mogorva embernek ismerik, aki nem szeret beszédeket tartani, amelyeket általában papírjaiba mélyedve olvas fel. Hírek szerint ugyanakkor apja önkényúri allűrjeit már átvette, az általa vezetett Ahal tartományt despotikus módon irányítja, beosztottjai felé használt legkedveltebb megszólalása pedig az, hogy „Kitekerem a nyakad!”

Serdar a türkmén mezőgazdasági egyetemen végzett 2001-ben, 2008 és 2011 között a moszkvai türkmén nagykövetségen dolgozott, emellett az orosz külügyminisztérium diplomata akadémiáját is elvégezte. A türkmén mellett oroszul és angolul beszél. Hazájába történő visszatérése után az energiaforrásokkal foglalkozó állami ügynökség helyettes vezetője volt, később a külügyminisztérium információs részlegét vezette, 2018-ban pedig külügyminiszter-helyettes lett. Parlamenti képviselőnek 2016-ban választották meg, 2019-ben nevezték ki Ahal tartomány kormányzójának.

Később az ipari miniszteri tisztséget nyerte el, míg végül tavaly februárban a gazdasági ügyekért felelős miniszterelnök-helyettesi posztot kapta meg az elnöktől: ebben a minőségében számos hivatalos külföldi utat tett apja képviseletében. Február 14-én pedig a Demokrata Párt elnökjelöltté választották. Bár az ifjabb Berdimuhamedownak mindjárt nyolc jelölttel is meg kell küzdenie szombaton, aligha kétséges, hogy végül nagy többséggel behúzza az elnökválasztást.

Hova lett több mint 3 millió ember?

Bár Türkmenisztán lakossága hivatalosan 6,2 millió fő volt 2020-ban, a Szabad Európa egy tavalyi cikke szerint valójában csak mintegy 2,8 millióan lakhatnak az országban. Az ország elnökválasztáson kívül népszámlálásra is készül 2022-ben; három, a cenzus előkészületeiben részt vevő hivatalnok osztotta meg név nélkül információit a lappal. A tisztviselők szerint nagyon gyorsan fogy Türkmenisztán lakossága részben a nagymértékű kivándorlás, az emelkedő halálozás, illetve a csökkenő születésszámok miatt.

A legutóbbi népszámlálás 2012-ben volt az országban, de a kormány nem tette közzé annak eredményét. 2008 és 2018 között állítólag mintegy 1,9 millió ember hagyta el a közép-ázsiai országot. 2019-ben az ország lakosságát emiatt már csak 3,3 milliósra becsülték. A legtöbben Oroszországba, Törökországba és Üzbegisztánba távoztak. A koronavírus-járvány előtt több százezren mentek Törökországba, amelynek hivatalos nyelve hasonló a türkménhez, és amely országba vízummentesen utazhattak a türkmén állampolgárok. Nagy többségük soha nem tért vissza. A türkmén hatóságok a növekvő kivándorlással úgy próbálnak szembeszállni, hogy sokszor nem adják ki az igénylőknek az utazáshoz szükséges iratokat.

Annak ellenére, hogy Türkmenisztán rendelkezik a világ legnagyobb földgázkészletével, általános a nyomor az országban, a vezetés ugyanis a gázexportból befolyó bevételeket fölösleges és értelmetlen beruházásokra költi. A boltokban állandósult az áruhiány, és nagy sorok állnak egy-egy, egyébként állami tulajdonban lévő üzlet előtt, ha egyáltalán érkezik áru. A lakosság egy jó része – főleg vidéken – az alapvető egészségügyi ellátáshoz sem fér hozzá. A türkmén vezetés egyetlenegy koronavírusos fertőzést sem ismert el, miközben több bizonyíték is volt ennek ellenkezőjére – Türkmenisztán ebben is Észak-Koreával került egy súlycsoportba. A kormány általános halálozási statisztikákat sem közöl. Ha a nem hivatalos közlések igazak, akkor Türkmenisztán az egyetlen közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaság, ahol nem népességnövekedés, hanem népességcsökkenés figyelhető meg.

„A pokol kapuja”

A türkmenisztáni abszurditások sorába tartozik a csak „a pokol kapuja” néven emlegetett, a Karakum sivatagban található Derweze (vagy Darvaza) gázkráter. A 69 méter széles és 30 méter mély kráter állítólag egy 1971-es szovjet akció nyomát őrzi, amikor földgázlelőhelyeket kerestek a türkmén tagköztársaságban, bár más nézetek szerint a kráter az 1960-as években keletkezett, és az 1980-as években gyulladt be az onnan felszabaduló földgáz.

A Derweze gázkráter Türkmenisztánban. Tormod Sandtorv / Wikimedia Commons

Akárhogy is legyen, „a pokol kapujából” feltörő földgáz már évtizedek óta ég, Berdimuhamedow elnök viszont néhány hónappal ezelőtt ígéretet tett arra, hogy el fogják oltani és be fogják temetni. Hogy ez sikeres lesz-e, kétséges, ugyanis az elnök már 2010-ben arra utasította a szakértőket, hogy tegyenek valamit a lángok eloltásáért. Miután ez nem sikerült, a türkmén elnök úgy gondolta megoldani a kérdést, hogy 2018-ban hivatalosan a „Karakum ragyogása” névre keresztelte a gázkrátert.

Addig is, amíg nem sikerült megoldani a problémát, a Derweze kráter jelentős mennyiségű metánt bocsájt a légkörbe, amely anyag 80-szor ártalmasabb a föld atmoszférájára, mint a szén-dioxid, ily módon a globális felmelegedés egyik fő felelőse. Bár „a pokol kapuja” kibocsájtása összességében elhanyagolható, a Nemzetközi Energiaügynökség szerint Türkmenisztán így is a világ egyik legnagyobb metánkibocsájtója Oroszország, az Egyesült Államok, Irán és Irak mögött.

Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök a Türkmenisztán egyik büszkeségének számító juhászkutyafajta, az alabai kutya egyik kölyökpéldányát adja át Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.